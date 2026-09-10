Victòria i 19,06 punts FIS per a Carla Mijares, qui guanya la Copa de Sud-amèrica en eslàlom

Carla Mijares ha aconseguit avui a Bariloche (Argentina) una important victòria a l’eslàlom de la Copa de Sud-amèrica i uns valuosos 19.06 punts FIS. Amb el triomf d’avui, l’andorrana s’ha proclamat, matemàticament, campiona de l’eslàlom SAC 2026. Mijares s’ha imposat amb un 1’31.80, amb un segon sobre la segona, l’alemanya Jessica Hilzinger, i 2.14 sobre la suïssa Nicole Good. També s’ha disputat un primer eslàlom SAC amb l’equip nacional masculí, i amb dos top10: Xavier Cornella ha estat cinquè i mentre que Bartumeu Gabriel ha finalitzat vuitè.