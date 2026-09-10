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Esquí alpí

Victòria i 19,06 punts FIS per a Carla Mijares, qui guanya la Copa de Sud-amèrica en eslàlom

També s’ha disputat un primer eslàlom SAC amb l’equip nacional masculí, i amb dos top10: Cornella ha estat cinquè i mentre que Gabriel ha finalitzat vuitè

Carla Mijares ha aconseguit avui a Bariloche (Argentina) una important victòria a l’eslàlom de la Copa de Sud-amèrica i uns valuosos 19.06 punts FIS. Amb el triomf d’avui, l’andorrana s’ha proclamat, matemàticament, campiona de l’eslàlom SAC 2026. Mijares s’ha imposat amb un 1’31.80, amb un segon sobre la segona, l’alemanya Jessica Hilzinger, i 2.14 sobre la suïssa Nicole Good. També s’ha disputat un primer eslàlom SAC amb l’equip nacional masculí, i amb dos top10: Xavier Cornella ha estat cinquè i mentre que Bartumeu Gabriel ha finalitzat vuitè.

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