Tennis

Vicky Jiménez s’acomiada dels dobles del Makarska Open als quarts de final, fent parella amb Taylah Preston

La russa Elena Pridankina, actual número 90 del món, i la georgiana Oksana Kalashnikova, la número 64, s'imposen per 2 a 1 (1-6, 6-2 i 10-4)

Després de remuntar i accedir als vuitens de final del quadre individual, Vicky Jiménez no ha tingut la mateixa sort en dobles. Formant parella amb l’australiana Taylah Preston, actual número 184 del rànquing mundial, aquesta tarda ha caigut a quarts contra la russa Elena Pridankina (número 90 del món) i la georgiana Oksana Kalashnikova (número 64) per 2 a 1 (1-6, 6-2 i 10-4).

El primer set ha estat un vist i no vist. Tricolor i australiana s’han adjudicat un primer joc que han igualat les rivals, i a partir d’aquí, cap més perdut: han trencat dos serveis i han sumat tots els seus per tancar-ho a l’1-6. La segona mànega, però, ja no ha estat així. Si bé s’ha mantingut la igualtat i els punts s’han anat succeint fins al 3-2, posteriorment han estat Pridankina i Kalashnikova qui han trencat dos serveis per enviar el matx al tercer set. En aquest, al millor de 10 punts, han continuat manant per deixar ràpidament un 6-2. Jiménez i Preston poc han pogut fer i el partit ha acabat amb el 10-4.

A la semifinal, Pridankina i Kalashnikova s’enfrontaran amb les estatunidenques Jessie Aney i Jessica Failla, qui ahir es van imposar (1-2) a les croates Petra Marcinko i Tara Wuerth. Cal recordar que la tenista pirenaica jugarà demà contra la belga Hanne Vandewinkel (actual 183 millor raqueta del món), en individual.