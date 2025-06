Tennis

Vicky Jiménez es cola als vuitens del Makarska Open en derrotar a Ella Seidel (4-6, 6-1 i 6-4)

La tricolor disputarà el següent partit contra la belga Hanne Vandewinkel, l'actual 183 millor raqueta del món

L’or en l’individual femení dels Jocs dels Petits Estats no ha estat suficient. I és que Vicky Jiménez ha disputat aquest dimarts la primera ronda del quadre principal del trofeu croat Makarska Open, de categoria WTA 125k, on s’ha fet la victòria en derrotar a l’alemanya Ella Seidel, actual número 105 del rànquing mundial. Un partit dur, de més de dues hores i mitja, en què la tricolor s’ha acabat emportant el duel al tercer i definitiu set (4-6, 6-1 i 6-4).

Jiménez no ha començat el primer set amb el millor resultat. Un 4-0 avall i un gran avantatge per a Seidel feien que tots els pronòstics fossin d’una mànega en blanc i un combat mig decidit. Però si hi ha un adjectiu defineix a la pirenaica és resiliència. Conservant el seu servei ha pogut fer el 4-1 i, inclús, desfaria per partida doble dos jocs de ‘set point’ per a la seva rival. Amb tot, amb un 5-4 i al rest, no ha pogut fer res més per evitar perdre el set.

En el segon, panorama totalment diferent. L’actual número 142 del món ha pogut posar el 2-1 al digital, encara que el joc assolit per Seidel ha estat d’un trencament de servei, i, a partir d’aquí, no ha tornat a perdre cap punt. 6-1 final i cap al set definitiu. Un set que ha començat molt bé per a l’alemanya amb un 2-0, però on el següent joc marcaria el destí final de l’enfrontament. Fins a quatre ‘deuces’ s’han disputat abans del 2-1 que li donaria aire a Jiménez i que reafirmaria la remuntada amb un servei en blanc pel 2-2. Quan el partit ja s’havia estabilitzat, l’andorrana ha tornat a trencar-li el servei a l’alemanya i ha acabat tancant al 6-4 el seu passi als vuitens de final.

Per dijous, la tricolor disputarà el següent partit contra la belga Hanne Vandewinkel (actual 183 millor raqueta del món), qui ha derrotat a la russa Ekaterina Makarova per 6-2 i 6-3.