Vicky Jiménez estrena el quadre individual del Caldas da Rainha amb triomf davant Katherine Sebov (0-2)

Després de caure ahir als dobles, Vicky Jiménez s’ha imposat aquest matí en l’estrena al quadre individual del Caldas da Rainha Chall davant la canadenca Katherine Sebov, actual número 214 del rànquing WTA. La tricolor, segona cap de sèrie del torneig i 173a millor raqueta del planeta, ho ha fet contundentment per 0-2, accedint així als vuitens de final en què s’enfrontarà davant la vencedora del matx entre la portuguesa Francisca Jorge (219 WTA) i la xinesa Xinyu Gao (230 WTA).
Quant al duel d’avui, Jiménez ja ha començat mostrant el nivell i trencant dos jocs a la rival fins a col·locar l’1-4. Dues posteriors pèrdues han acabat fent la igualada, però després d’adjudicar-se un parell novè servei, ha tancat el primer set amb un 4-6. Al segon, el domini ha estat absolut. Si bé s’ha fet l’1-1 amb una pèrdua de cada tenista, l’andorrana no ha perdut pistonada i ha vençut tots els següents jocs fins a l’1-6.