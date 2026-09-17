La CorreCanins arriba a la segona edició incorporant un recorregut de 7,5 km i incrementant el llarg fins als 12,5 km

La CorreCanins celebra enguany la segona edició (des que va ser rebatejada) i ho fa incorporant un nou recorregut trail de 7,5 quilòmetres i 450 metres de desnivell positiu. Així, aquesta ‘canicross’ que es desenvolupa íntegrament a Encamp comptarà enguany amb tres nivells, tal com ha assenyalat el conseller d’Esports, Finances i Reactivació Econòmica de la parròquia, Nino Marot, ja que manté la prova urbana de tres quilòmetres i la llarga, la qual s’ha incrementat fins als 12,5 quilòmetres (700 metres de desnivell).
«La cita consta de tres pilars: l’esport, la natura i el benestar animal», ha mencionat el mandatari, indicant també que un dels objectius és «fomentar hàbits saludables i responsables amb el medi natural». Aquesta segona edició comptarà novament amb un taller del centre d’ensinistrament caní Kissos, així com una exhibició, i ja té obertes les inscripcions. En aquest sentit, ja se n’han registrat una trentena, i l’objectiu de la corporació és arribar al centenar tot mantenint un topall de 150.
Dos euros de cada inscripció es destinaran a GosSOS «en suport a la tasca de protecció, acollida i foment de l’adopció responsable»
En tot cas, Marot ha apuntat que la CorreCanins és més una cursa «a nivell social i local que turística», per la qual cosa «l’agafem amb força» i s’espera una bona acollida local i de territoris propers com el català, «on ja la coneixen i vindran a visitar-nos». «Busca ser una cursa on la gent d’Andorra pugui venir amb la seva mascota a gaudir d’un cap de setmana ple de propostes», ha asserit el titular d’Esports, motiu pel qual les tres distàncies tindran la sortida i l’arribada a la plaça dels Arínsols, centre neuràlgic de l’esdeveniment que acollirà el ‘village’ i diferents activitats.
Cal recordar que la participació es realitza exclusivament en la modalitat de binomi, format per un únic guia i un únic gos. Val a dir, però, que no necessàriament s’ha de ser l’amo del gos participant. En relació amb això, a tall d’exemple, el vencedor de la distància curta de l’any passat va prendre-hi part amb un ca de la gossera. Com també ho va ser l’any passat, dos euros de cada inscripció, de 10, 15 i 20 euros depenent de la prova, es destinaran a GosSOS «en suport a la tasca de protecció, acollida i foment de l’adopció responsable».