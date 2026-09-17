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Pol Forcada Quevedo
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La CorreCanins arriba a la segona edició incorporant un recorregut de 7,5 km i incrementant el llarg fins als 12,5 km

Ja se n'han registrat una trentena d'inscripcions, mentre que l'objectiu de la corporació és arribar al centenar tot mantenint un topall de 150

La CorreCanins celebra enguany la segona edició (des que va ser rebatejada) i ho fa incorporant un nou recorregut trail de 7,5 quilòmetres i 450 metres de desnivell positiu. Així, aquesta ‘canicross’ que es desenvolupa íntegrament a Encamp comptarà enguany amb tres nivells, tal com ha assenyalat el conseller d’Esports, Finances i Reactivació Econòmica de la parròquia, Nino Marot, ja que manté la prova urbana de tres quilòmetres i la llarga, la qual s’ha incrementat fins als 12,5 quilòmetres (700 metres de desnivell).

«La cita consta de tres pilars: l’esport, la natura i el benestar animal», ha mencionat el mandatari, indicant també que un dels objectius és «fomentar hàbits saludables i responsables amb el medi natural». Aquesta segona edició comptarà novament amb un taller del centre d’ensinistrament caní Kissos, així com una exhibició, i ja té obertes les inscripcions. En aquest sentit, ja se n’han registrat una trentena, i l’objectiu de la corporació és arribar al centenar tot mantenint un topall de 150.

Dos euros de cada inscripció es destinaran a GosSOS «en suport a la tasca de protecció, acollida i foment de l’adopció responsable»

En tot cas, Marot ha apuntat que la CorreCanins és més una cursa «a nivell social i local que turística», per la qual cosa «l’agafem amb força» i s’espera una bona acollida local i de territoris propers com el català, «on ja la coneixen i vindran a visitar-nos». «Busca ser una cursa on la gent d’Andorra pugui venir amb la seva mascota a gaudir d’un cap de setmana ple de propostes», ha asserit el titular d’Esports, motiu pel qual les tres distàncies tindran la sortida i l’arribada a la plaça dels Arínsols, centre neuràlgic de l’esdeveniment que acollirà el ‘village’ i diferents activitats. 

Cal recordar que la participació es realitza exclusivament en la modalitat de binomi, format per un únic guia i un únic gos. Val a dir, però, que no necessàriament s’ha de ser l’amo del gos participant. En relació amb això, a tall d’exemple, el vencedor de la distància curta de l’any passat va prendre-hi part amb un ca de la gossera. Com també ho va ser l’any passat, dos euros de cada inscripció, de 10, 15 i 20 euros depenent de la prova, es destinaran a GosSOS «en suport a la tasca de protecció, acollida i foment de l’adopció responsable».

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