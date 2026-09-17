L’FC Andorra té plena confiança en el creixement i el potencial d’Stefan Golubović i el renova fins a l’any 2030

Després de blindar el juvenil Tiago Olmedo, l’FC Andorra ha fet el mateix amb Stefan Golubović, també fins a l’any 2030. Amb només 20 anys, el serbi continua fent passos endavant dins del projecte tricolor després d’una gran temporada cedit al Cornellà, on va marcar cinc gols, i d’incorporar-se aquest estiu a la dinàmica del primer equip. De fet, en el primer partit lliguer d’aquesta temporada, el contundent triomf contra el Ceuta, va sortir d’inici.
En aquest sentit, el club liderats als despatxos per Gerard Piqué ha mencionat en un comunicat que «confia en el creixement de Golubović i en el seu potencial» perquè continuï desenvolupant-se amb la samarreta pirenaica durant les pròximes temporades. Tant és així que, si bé a Vigo no va jugar, si ho va fer durant 10 minuts contra l’Eibar, tota la segona meitat de Valladolid i repetint titularitat contra la Reial Societat B.
Des de la seva arribada, Golubović assegura haver-se adaptat ràpidament s’ha mostrat molt satisfet amb la renovació: «Estic molt content que s’hagi confiat en mi durant quatre anys més. Crec que pot ser una història molt bona per a mi i per al club». El davanter ha destacat també el canvi que ha viscut en els darrers temps: «Fa dos anys era a Sèrbia pensant fins i tot en deixar el futbol i ara soc a Segona Divisió espanyola, una de les millors segones del món».