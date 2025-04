Tennis

Vicky Jiménez no pot contra Sara Saito i s’acomiada de la Bisbal d’Empordà (1-2)

L'andorrana és ara número 127 del rànquing mundial, a sis posicions del top de la seva carrera quan va ser 121a el novembre del 2021

La temporada de Vicky Jiménez està patint d’alts i baixos que poden fer la sensació que la tricolor no acaba de ser regular, però passa per un procés similar al dels grans tenistes mundials. Després de lluitar en la final del WTA 125k d’Antalya i quedar subcampiona davant la sèrbia Olga Danilović, la nacional ha disputat aquest dimarts el primer partit del torneig de la Bisbal d’Empordà, de la mateixa categoria que l’anterior, en què ha acabat cedint davant la japonesa Sara Saito (número 169 del rànquing mundial) per 6-4, 4-6 i 7-6 (7-5).

Tot i entrar al quadre principal com a la novena cap de sèrie, Jiménez no s’ha acabat de recuperar del tot de la final del passat diumenge, en un partit que no només ha exigit resistència física, sinó també mental. El primer set ha estat igualat a parts iguals, tot i que Saito s’ha pogut avançar al 0-2. La tenista tricolor ha començat perdent un servei després de tenir l’oportunitat de guanyar-lo. Tanmateix, ha intentat tornar-li la jugada a la japonesa, qui ha remuntat un 40-30 en contra i ha acabat guanyant per avançar-se al marcador. Amb tot, la pirenaica ha arribat al 3-2 amb l’assoliment de tres jocs consecutius. Semblava que l’actual 127 del món tenia el duel dominat en posar-se amb un 4-3, però Saito ha tornat a jugar el seu millor tenis per empatar i fer-se amb la primera mànega.

El segon set ha iniciat d’una forma bastant similar al primer, amb un ‘break’ de Saito al servei de Jiménez, qui li ha tornat en el segon joc. El marcador ha continuat pujant de forma continuada i igualada en què, a vegades, era la tricolor qui aconseguia imposar-se, però en pocs punts, la nipona tornava a la batalla. Finalment, a la jove andorrana només li han fet falta dos trencaments de servei –encara que Saito li ha trencat també al 5-3– per enviar el duel a la mànega definitiva.

Ja en aquesta, Saito s’ha avançat fins a l’1-2, moment en què Jiménez s’ha llevat i ha avançat el joc fins al 5-4. A partir d’aquí, semblava que la novena cap de sèrie del torneig català s’ha deixat anar, perquè han hagut d’acabar en un ‘tie break’ que s’ha decidit per un 5-7 que fàcilment podia haver acabat per a ella, en ser la jugadora que servia.

Final agredolç a la Bisbal d’Empordà, però amb bones sensacions respecte al rànquing, ja que la tenista entrenada per Joan Jiménez i ‘Pipo’ Mares ha iniciat la setmana en la posició número 130a i en el qual, a hores d’ara, es queda en la 127a posició. Cal recordar que Jiménez va baixar fins al 379è lloc el març del 2024 i ja està a només sis posicions del top de la seva carrera, quan va ser 121a el novembre del 2021, informa l’ANA.