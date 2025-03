Tennis - WTA 125k

Vicky Jiménez no es deixa intimidar per Jéssica Bouzas i accedeix a les semifinals d’Antalya (2-0)

La pròxima rival de l'andorrana, demà a les 09.00 hores, és l'eslovena Veronika Erjavec, actual millor 154a raqueta del món

Una victòria per 6-4 i 7-5 és l’únic aspecte que ha necessitat Vicky Jiménez per accedir a les semifinals del WTA 125k de Megasaray Hotels Open d’Antalya (Turquia). La rival, però, no era la més fàcil, ja que s’ha enfrontat a la cap de sèrie número dos i l’actual número 58 del rànquing mundial, l’espanyola Jéssica Bouzas, qui no ha pogut parar a la tricolor. Així doncs, la tenista nacional ja supera el resultat del primer torneig turc (en el qual va caure la setmana passada als quarts amb la també espanyola Leyre Romero) i experimenta una pujada de 18 posicions al rànquing WTA, passant de ser la 151a a la 133a.

Primer set dur, però amb grans assoliments. Jiménez ha tingut l’oportunitat de fer el primer ‘break’ del duel en el segon joc, en què ha gaudit de fins a tres pilotes de trencament que, finalment, ha acabat salvant Bouzas. Això sí, la pirenaica no ha tornat a perdre cap joc fins al 3-1 en què amb el seu servei, ha vist com la gallega li ha guanyat el punt al 30-40. El marcador no ha trigat a posar-se amb un 5-2 favorable a Jiménez, qui acabaria perdent dos jocs seguits, però es faria amb el primer set a trencar-li, de nou, el servei a la rival amb un 40-15.

A la segona mànega s’ha viscut un escenari molt diferent. Encara que ambdues jugadores han empatat a l’1-1, Bouzas ha tret el seu millor tennis per imposar-se amb un clar 3-1 al digital. Tot indicava que el resultat s’acabaria decidint en el tercer set, però Jiménez ha pogut empatar al 3-3, mentre que Bouzas ho ha fet en dues ocasions més. Al 5-5, l’andorrana ha pogut conservar el seu servei i avançar-se al 40-15 per tenir dues boles de partit. Finalment, no ha estat fins al primer ‘advantage’ que ha pogut tancar el duel i assegurar-se el pas a les semifinals.

La pròxima rival de Jiménez és l’eslovena Veronika Erjavec, actual número 154a del món i que arriba després de derrotar a una de les rivals més complicades per a la tricolor, l’argentina Maria Lourdes Carlé per 6-1, 6-7 (8-10) i 2-6. El partit es disputarà demà dissabte a les 09.00 hores, informa l’ANA.