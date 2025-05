Jocs dels Petits Estats - Tennis

Vicky Jiménez i Judit Cartañà es desfan de San Marino i accedeixen a les semifinals dels dobles (0-2)

En individual, Èric Cervós cau contra Knaff quedant-se sense quarts, mentre ara juga Guillem Davasse enfront Alex de Gabriele

L’obertura dels Jocs dels Petits Estats per a Vicky Jiménez i Judit Cartañà ha tingut lloc aquest migdia, i de forma immillorable. La dupla, sota les ordes de Joan Jiménez, s’han imposat en dobles a San Marino per 0 a 2 (3-6 i 2-6), accedint així a la semifinal que tindrà lloc demà per enfrontar-se a Malta.

El primer set ha començat igualat amb empat a u, però a partir del tercer joc, amb servei de Cartañà, ha quedat clar quina dupla era la dominadora. Les tricolor se n’han anat al 2-5 trencant un servei rival, i tot i que les sanmarineses han retallat distàncies, han clos al 3-6. A la segona mànega, la dupla local ha començat perdent, però ràpidament s’ha refet per tornar a imposar-se a poc a poc. Primer han empatat a u i després, trencant fins a tres serveis, ha col·locat l’1-5. Silvia Alleti i Talita Giardi, cap de les dues amb la majoria d’edat, han maquillat el lluminós fent el 2-5, però de res els ha servit perquè les pirenaiques no tanquessin el 2-6.

Després del triomf, han coincidit que han obert les portes a les medalles. “Estem ‘a tope'”, ha citat precisament Cartañà, mostrant-se molt contenta i il·lusionada per jugar amb la seva compatriota. Aquest mateix sentiment l’ha compartit Jiménez: “Ens hem sentit molt a gust”. “És molt especial començar amb victòria per al país i per a nosaltres, a casa i davant la nostra gent”, ha completat.

A més, Jiménez participa en individual, cita que encetarà demà als quarts de final contra la xipriota Andrea Georgiou Papakyriakou. Per la seva part, Cartañà també obrirà demà els dobles mixtos fent parella amb Èric Cervós i enfrontant-se a Malta (Francesca Curmi i Matthew Asciak).

Individual masculí

El primer a prendre part avui en tennis ha estat Èric Cervós, en individual i caient contra el luxemburguès Alex Knaff per 0 a 2 (4- 6 i 2-6), quedant sense accedir als quarts de demà. En aquests moments, en la mateixa disciplina, també està jugant Guillem Davasse contra el maltès Alex de Gabriele.

Judit Cartañà donant una instrucció a Vicky Jiménez. | El Periòdic / M.A.

Vicky Jiménez, durant el partit. | El Periòdic / M.A.