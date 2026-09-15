Joan Verdú posa el punt final a l’estada a Nova Zelanda després de «cinc setmanes intenses i de molt volum»

Joan Verdú i tot el seu equip tornen cap a Andorra després de cinc setmanes de preparació a Nova Zelanda. En aquest sentit, durant tots aquests dies ha aprofitat cada jornada per fer la millor preparació possible de cara a l’inici de temporada, i especialment pensant en la primera cita, a Sölden (Àustria), el pròxim diumenge 25 d’octubre. Amb el ‘head coach’ Natko Zrnčić Dim al capdavant, l’expedició va iniciar el viatge el passat 11 d’agost, i cal recordar que aquesta estada s’ha dut a terme amb la col·laboració del conjunt ‘world cup’ de Noruega.
En detall, la primera part de l’estatge va ser, com habitualment, a Roundhill, amb esquí lliure primer com a treball de base per fer després sessions de gegant i supergegant i anar augmentant la dificultat amb pistes injectades posteriorment. Després, l’equip va viatjar a Ohau per entrenar a una pista injectada i amb les condicions específiques de cursa. I, finalment, l’última parada va ser a Coronet Peak, amb traçats més tècnics i més curts per acabar aquest bloc de pretemporada.
«Acabem cinc setmanes d’una estada llarga i bastant intensa, però de bon volum, la qual ens ha servit per provar moltes coses, per agafar una bona forma i entrenar en diferents pistes i condicions», ha mencionat Verdú, celebrant el bon estat físic i no tenir molèsties ni a l’esquena ni al genoll. «Hem pogut fer a la perfecció el ‘planning’ que teníem previst, i ara tornem a casa, descansarem una mica i encarem ja la recta final abans de Sölden, però amb un feeling molt bo i amb un balanç molt positiu», ha conclòs l’andorrà.