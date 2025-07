Tennis

Vicky Jiménez entra en la llista d’alternatives per al quadre principal del darrer Grand Slam del curs, el US Open

La tenista tricolor està com a 30a, una plaça que s'ha guanyat gràcies al tall del rànquing del 16 de juliol en què estava en la posició número 130

Amb el calendari del mes de juliol gairebé finalitzat, Vicky Jiménez ha entrat en la llista de jugadores alternatives per al quadre principal del darrer Grand Slam de la temporada, el US Open o l’obert dels Estats Units, que es jugarà del 24 d’agost al 7 de setembre a Nova York. En concret, la tricolor està com a 30a alternativa, una plaça que s’ha guanyat gràcies al tall del rànquing del 16 de juliol en què estava en la posició número 130. Actualment, està en la 140, en la qual ha guanyat una plaça encara que ha perdut en la primera ronda de Palerm.

Així doncs, en cas que una jugadora de les 99 primeres que entren al rànquing directe es retirés, podria arribar a colar-se en el quadre principal sense haver de passar la ronda prèvia. Cal destacar que és un escenari bastant difícil, ja que abans té 29 candidates al seu lloc. El que si està confirmat és que Jiménez formi part del quadre de classificatoris del torneig novaiorquès, sempre que no es retiri.

Abans, però, podria arribar a jugar algun torneig de categoria inferior per preparar-se. Segons figura en la pàgina web de la WTA, la pirenaica viatjarà a Varsòvia per disputar un altre torneig de categoria 125k: el T-Mobile Polish Open, del 28 de juliol al 2 d’agost. De moment, només està confirmada per al quadre d’individuals.

Després de jugar en pistes poloneses, el seu calendari és bastant incert. Si bé hi ha dos WTA 1000 programats, Montreal del 27 de juliol al 7 d’agost i Cincinnati del 7 al 18 d’agost, la tricolor no en disputaria cap per no entrar en el tall amb el rànquing al Canadà i per haver declinat ser alternativa al quadre d’Ohio, encara que podria entrar als classificatoris. Pel que fa als altres oberts abans del US Open (Cleveland, de categoria WTA 250, i Monterrey, de categoria WTA 500), encara s’ha d’esperar per conèixer les ‘entry list’. En cas de disputar-ne un, segons les previsions, Jiménez estaria al segon i darrer torneig d’Ohio per la seva posició en la classificació, informa l’ANA.