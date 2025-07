Tennis

Vicky Jiménez cau a primera ronda davant Prozoroza en un duel molt igualat al Challenger de Palermo

La tenista andorrana, 141 del rànquing mundial s'ha enfrontat a la número 157 i un trencament de servei en el tram final ha decantat el segon i definitiu set

La tennista andorrana Vicky Jiménez no ha pogut superar la primera ronda del Palermo Challenger Femení, disputat sobre terra batuda, després de caure davant la russa Tatiana Prozoroza en dos sets molt disputats (7-6 [5], 6-4). Amb una classificació WTA de 141, Jiménez partia com una de les esperances del torneig, però no ha pogut fer valdre la seva experiència davant una inspirada Prozoroza, número 157 del rànquing mundial. El duel, que ha durat més d’hora i mitja, s’ha decidit per petits detalls en moments clau.

El primer set ha sigut una batalla molt igualada, amb ambdues jugadores mostrant un alt nivell de joc. Finalment, s’ha decidit al tie-break, el qual Prozoroza s’ha imposat per 7-5. A la segona mànega, l’andorrana ha intentat reaccionar, però un trencament de servei en el tram final ha decantat el set i el partit a favor de la russa, que ha acabat guanyant per 6-4.