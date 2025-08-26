Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Vicky Jiménez durant el partit contra Astra Sharma, la setmana passada.
Pol Forcada Quevedo
Tennis

Vicky Jiménez cau davant Maya Joint i s’acomiada amb el cap ben alt d’un US Open històric per al tennis andorrà (0-2)

La segona mànega se li escapa a la tricolor després de col·locar-se per sobre amb un 5-1 i perdre finalment en un 'tie-break' absolutament parell

Vicky Jiménez s’ha acomiadat aquesta tarda, i amb el cap ben alt, de l’US Open. Després d’una fase prèvia amb triomfs contra Alexis Nguyen, Astra Sharma i Emerson Jones, i la posterior fita històrica accedint al quadre principal d’un Grand Slam –el novaiorquès és el darrer de la temporada–, sent la primera andorrana a assolir-ho, avui ha caigut contra Maia Joint per 0-2.

El primer set ha estat inicialment dominat per la favorita, l’australiana, qui actualment ocupa la 43a plaça del rànquing WTA. Deixant entreveure que el matx seria igualat, Joint ha agafat embranzida fins a l’1-4, tot i que la tricolor ha trencat posteriorment un servei i s’ha adjudicat dos seus per empatar. A partir d’aquí, la jove de 19 anys ha sumat el seu i ha trencat un a Jiménez per tancar el 4-6.

La segona mànega, ben diferent. La pirenaica, ara 130 millor raqueta del planeta, ha començat a sumar punts per, sense gaire esforç, col·locar-se un 4-0 a favor. La rival ha aconseguit sumar, però Jiménez ha tornat a colpejar al 5-1. Quan ho tenia tot pràcticament fet per enviar el partit al tercer set, Joint no ha abaixat els braços i ha demostrat per què és una de les màximes revelacions del circuit WTA remuntant al 5-6 amb punts molt disputats. L’andorrana ha igualat i un ‘tie-break’ molt parell (6-8) ha acabat decantant el duel en favor de l’oceànica.

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

