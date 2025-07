Tennis

Vicky Jiménez cau contra Petra Marčinko i s’acomiada del W125 de Contréxeville als vuitens de final (0-2)

En una primera mànega més igualada, la segona ja ha estat més dominada per la croata, l'actual número 177 del rànquing mundial

Després de superar fàcilment a la neerlandesa Anouk Koevermans en primera ronda, Vicky Jiménez s’ha acomiadat aquesta tarda, als vuitens de final, del W125 de Contréxeville. La seva rival ha estat Petra Marčinko, qui s’ha imposat per 0-2 (5-7 i 4-6) en un partit que no ha arribat a l’hora i mitja.

Com en el duel d’abans d’ahir, el primer set ha estat molt igualat. En aquest sentit, andorrana i croata han anat succeïnt punts fins a arribar al 5-5. A partir d’aquí, l’actual 136 millor raqueta del planeta ha perdut el servei i Marčinko només ha hagut de sumar el següent, després de quatre punts de break, per adjudicar-se la primera mànega. La segona ja ha estat més dominada per l’actual número 177 del rànquing mundial. S’ha avançat fins al 0-2 i després a l’1-3, i tot i que la tricolor ha estat capaç d’emapat, amb certa rapidesa ha col·locat el 4-6 definitiu.

Marčinko jugarà els quarts contra la sèrbia Lola Radivojevic, vencedora del matx contra la francesa Amandine Hesse.