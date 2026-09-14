Les noves hipoteques creixen un 13,2% durant el primer semestre tot i que el seu valor total cau fins als 322 milions

El nombre d’hipoteques concedides durant el primer semestre de l’any ha arribat a les 533, un 13,2% més que les 471 registrades durant el mateix període del 2025. En canvi, si la comparació es fa amb el semestre anterior, quan se’n van concedir 593, la xifra representa una disminució de 60 operacions, equivalent a una caiguda del 10,1%, segons les dades publicades pel Departament d’Estadística.
Per parròquies, Encamp encapçala el nombre de noves hipoteques amb 111, seguida de la Massana, amb 97, i Andorra la Vella, amb 90. En comparació amb el primer semestre del 2025, Ordino i Escaldes-Engordany són les úniques parròquies que registren descensos, del 18,9% i del 14,5%, respectivament. Si les dades es comparen amb el segon semestre de l’any passat, totes les parròquies experimenten una disminució amb l’excepció d’Andorra la Vella, on les operacions augmenten un 36,4%, i Encamp, amb un increment del 13,3%.
Per parròquies, Encamp encapçala el nombre de noves hipoteques amb 111, seguida de la Massana, amb 97, i Andorra la Vella, amb 90
Pel que fa específicament a les noves hipoteques concedides per a ús residencial, aquestes han augmentat un 13,1% respecte del primer semestre del 2025, tot i que han disminuït un 9,9% en comparació amb el semestre anterior. Per parròquies, el comportament general segueix aquesta mateixa tendència, amb un augment interanual i una disminució respecte dels darrers sis mesos del 2025, excepte a Andorra la Vella i Encamp, on el nombre d’operacions creix un 28,1% i un 14,6%, respectivament, en comparació amb el semestre anterior.
Les hipoteques concedides per a la resta d’usos, entre els quals s’inclouen hotels, locals, promocions i terrenys, també han augmentat respecte d’un any enrere. En concret, durant els primers sis mesos del 2026 se n’han formalitzat sis més que en el mateix període del 2025, fet que representa un increment interanual del 13,3%. En canvi, respecte del segon semestre de l’any passat, aquesta tipologia d’operacions registra una disminució del 12,1%.
Pel que fa al perfil dels demandants, els titulars nacionals representen el 94,6% de les hipoteques concedides, davant del 5,4% corresponent als internacionals
Malgrat l’increment del nombre d’operacions, el valor total de les noves hipoteques concedides durant el semestre s’ha situat en 322 milions d’euros, un 10,8% menys que durant el primer semestre del 2025 i un 31,6% per sota del semestre anterior. En termes interanuals, la Massana, Canillo i Ordino són les parròquies que registren increments percentuals en el valor de les operacions, mentre que, respecte dels darrers sis mesos del 2025, totes les parròquies presenten disminucions.
En canvi, el valor de les hipoteques destinades a ús residencial ha crescut fins als 217,8 milions d’euros, un 25,3% més respecte del primer semestre del 2025 i un 2,7% per sobre del segon semestre de l’any passat. En aquest apartat destaca especialment la Massana, amb gairebé 54 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 80% respecte del mateix període del 2025 i del 19,4% en comparació amb el semestre anterior.
Pel que fa al perfil dels demandants, els titulars nacionals representen el 94,6% de les hipoteques concedides, davant del 5,4% corresponent als internacionals. Al mateix temps, l’edat mitjana dels titulars dels préstecs hipotecaris concedits durant el primer semestre, quan es tracta de persones físiques, se situa en els 40,5 anys.