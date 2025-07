Tennis

Vicky Jiménez acaba amb Giulia Safina PoPa a Iaşi i ja pensa en el duel de vuitens contra Camelia Begu (6-2 i 7-5)

El pròxim duel de la tenista tricolor en el WTA 250 de Iaşi serà demà o dijous, encara per confirmar, contra l'actual número 119 del rànquing mundial

Vicky Jiménez ha passat de jugar el WTA 125k de Contrexéville a jugar el WTA 250 de Iaşi (Romania), aconseguint aquest dimarts la primera victòria contra la jove promesa romanesa de 15 anys, Giulia Safina PoPa (actual número 1.225 del rànquing mundial). Ha estat per un resultat de 6-2 i 7-5 en què, contra tot pronòstic, la tricolor ha patit en el segon set per aconseguir la victòria.

El primer set ha estat ràpid i senzill per a la pirenaica, qui ha iniciat amb un trencament de servei al rest de Safina PoPa i, conservant el seu, ha pogut posar-se amb un 2-0 al marcador. La local ha pogut guanyar un joc, però Jiménez tornaria a vèncer tres seguits per al 5-1. Safina guanyaria el següent punt, tanmateix, no seria suficient per aturar a l’andorrana, qui tancaria el set amb un 6-2 en només 33 minuts.

Safina PoPa ha volgut posar contra les cordes a la seva rival durant l’inici de la segona mànega. Primer, empatant un 40-30 amb el servei, tot i que acabaria perdent el punt al primer ‘advantage’ de Jiménez. Després, aixecant un 40-15 fins al ‘deuce’, que procediria en una desfeta de l’avantatge i un trencament de servei per l’empat a u. Inesperadament, la tenista local s’ha arribat a posar per davant amb un 2-3, tot i que la tricolor no ha trigat massa a capgirar el digital al 3-4. Amb un nou trencament de servei, per part de Safina PoPa i dos bons jocs de Jiménez, s’ha arribat a l’empat a cinc, just en un moment en què l’actual 138a millor raqueta del món ha pogut tancar el duel amb un 7-5.

El pròxim duel de Jiménez serà contra la romanesa Irina-Camelia Begu, número 119 del rànquing mundial, el qual serà programat per a dimecres o dijous, encara sense horari definit, informa l’ANA.