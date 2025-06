Esquí alpí - Pretemporada

Verdú continuarà la seva preparació física per a la temporada 2026 en un dels centres moderns de Red Bull a Àustria

Segons l'esportista, això no implica un canvi de residència, sinó un emplaçament estratègic per evitar desplaçaments constants al país europeu

L’esquiador Joan Verdú s’instal·larà pròximament a Àustria per poder concentrar-se en la seva preparació i també per aprofitar al mateix temps les instal·lacions i serveis que atorga el centre de Red Bull, gràcies a la seva unió, anunciada fa unes setmanes, amb l’estructura Van Deer. Segons han declarat des de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb aquest canvi, Verdú “aposta per fer un pas més en la seva professionalització en tots els sentits”.

En aquest aspecte, val la pena recordar que el grup de treball de l’esquiador continuarà format per l’entrenador i responsable de grup, Juan Lago, el preparador físic Damià Costa i pel fisioterapeuta Pol Ferrer, a més del nou ‘skiman’, Raphael Hudler, però tindrà al seu abast tots els serveis que aporta el centre austríac, amb unes instal·lacions capdavanteres i un ambient de treball “enfocat als èxits esportius”.

A banda del citat, l’esportista nacional tindrà també a la seva disposició un nutricionista i un psicòleg esportiu. Tot plegat és un pas endavant per estar en un entorn del màxim nivell i a un punt estratègic del món de l’esquí, al centre d’Europa. Cal esmentar que Verdú ha explicat que això “no significa un canvi de residència”, sinó que el fet de passar llargues temporades a Àustria li permetrà evitar desplaçaments constants i així poder aportar una mica més a la seva preparació, enfocada la pròxima temporada a la Copa del Món i els Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina.