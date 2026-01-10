Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Joan Verdú, gestionant una de les portes del gegant d’Adelboden. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
Esquí

Verdú acaba 20è a la Copa del Món d’Adelboden i suma 11 punts de Copa del Món arribant als 60 a la general

En detall, l'esquiador tricolor ha acabat amb un temps de 2.34.14, a 2.91 del guanyador, que ha estat el suís Marco Odermatt amb 2.31.23

Joan Verdú ha finalitzat 20è a la Copa del Món de gegant d’Adelboden, a Suïssa. L’andorrà, que a la primera mànega ja feia el 20è crono, a la segona assolia el 19è. Amb la 20a posició d’avui, l’andorrà suma 11 punts de Copa del Món, i ja en té 60 a la general, en la qual és 22è.

Verdú ha acabat amb un temps de 2.34.14, a 2.91 del guanyador, que ha estat el suís Marco Odermatt amb 2.31.23. Segon avui ha estat el brasiler Lucas Pinheiro Braathen amb +0.49, mentre que tercer ha acabat el francès Leo Anguenot amb +0.68.

L’andorrà, que a la primera mànega ja feia el 20è crono, a la segona assolia el 19è

A la primera mànega l’andorrà es classificava 20è amb 1.16.38, això és +1.98 respecte al millor registre, que era pel suís Marco Odermatt amb 1.14.40. A la segona mànega sortia doncs l’11è i aconseguia un crono de 1.17.76, lluitant les dificultats, que eren moltes, d’una pista molt complicada.

Després de la carrera, Verdú ha afirmat que “carrera molt difícil avui. A la primera, seccions bones amb algun error, i la segona una lluita amb diversos errors pel mig. Molt complicat, però hem de seguir treballant i a veure si trobem un millor ritme”

