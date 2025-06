Balanç oficial del curs

Unir més a la Bombonera amb una millor imatge no és fàcil, però és la fita a seguir després d’un curs millorable

Els responsables del club aproven els resultats de l'any amb la intenció de brindar una redefinició i consolidació de la identitat de joc amb Joan Plaza

“Fidelitzar a un públic que ja és fidel de per sí i millorar-li així l’experiència cada setmana que acudeixi a l’estadi” sembla que és l’objectiu número u de cara a les següents temporades que comparteix la cúpula del MoraBanc Andorra, tal com han traslladat els representants del club a la premsa durant la valoració anual de l’equip en una petita reunió matinal a l’hotel Hesperia d’Escaldes-Engordany.

D’aquesta forma, el president de l’entitat, Gorka Aixàs, ha sigut el primer en intervenir per esclarir, primer de tot, que l’important per al club els anys vinents no és altra que “continuar mantenint la categoria a la lliga Endesa amb una plantilla reconeguda per la seva identitat, i no esperar un creixement d’abonats més superior del que es té (amb més de 2.000 actualment), sinó tractar de no perdrel’s i consolidar aquest sentiment de pertinença pirenaic“.

No sembla una fita tan complicada d’assolir (la segona) sabent com es comporta la Bombonera en cada partit d’ençà de retornar a l’elit del bàsquet, un punt que ha volgut remarcar el president del MoraBanc, qui ha exalçat el compromís “inequívoc” de l’aficionat local i ha fet una crida al mateix, destacant que tampoc es pot esperar “créixer més quant al seu volum sabent que la Bombonera s’omple cada quinze dies, sinó aconseguir plegats els objectius esportius, que lògicament són el que són i, per tant, el de celebrar cada any una nova permanència com a una victòria de país i el d’intentar aspirar a reforçar la plantilla en un mercat cad any més competitiu a causa d’haver de lluitar amb altres equips consagrats”.

Per a aquesta última fita, val a dir, és vital la figura d’un entrenador que cregui en la plantilla i sigui capaç d’empoderar-la partit a partit i curs a curs amb les eines i efectius que disposi. Això mateix és el que creu també el general mànager del club, Francesc Solana, qui ha tingut unes paraules d’estima i elogi al treball que ha dut a terme Joan Plaza en tan sols cinc mesos: “Haver extret nou victòries a la segona volta ha sigut molt positiu i aquest ritme ens ha permès salvar-nos, tot i haver fet front a un bon grapat de lesions. El Joan ens va traslladar que confiava en el vestuari i que aquesta llavor dipositada ha donat els seus fruits enguany i ens permet continuar aspirant a redefinir el nostre estil de cara als anys vinents”. Un aprovat just, gràcies a la faceta vista en la segona meitat de campionat ha estat la valoració i nota final.

Un vot de confiança per a Plaza (no oblidem un tècnic amb un gran bagatge després d’una dilatada trajectòria en equips professionals com Reial Madrid, Cajasol Sevilla, Coosur Betis o Unicaja i campió cinc vegades) que també ajudarà a atraure més talent de cara als pròxims anys i “en funció dels resultats per poder obtenir una bossa de jugadors més atractiva”, ha puntualitzat Solana amb relació a poder acabar algun curs en places europees.

La realitat és que el BC MoraBanc va disputar aquest passat estiu la fase classificatòria de la Lliga de Campions de Bàsquet, sense gran èxit això sí, i deixant patent que el realment rellevant és assolir “el rol d’equip sorpresa o revelació a la competició domèstica i optar a objectius més ambiciosos conformant i armant cada any un equip més competitiu”, ha expressat el dirigent.

Situació dels jugadors i pressupost estimat

Durant el torn de preguntes, una bona sèrie de qüestions han envaït als dos portaveus de l’entitat esportiva qui amb molt bons termes, han respost a cada una. Una d’elles era sobre si estava garantida la continuïtat de Plaza, al que Solana ha respost que sí perquè en el seu contracte inicial ja tenia aprovada seguir de cara a la temporada vinent, i més després dels resultats obtinguts que inviten a l’optimisme i a conformar un projecte amb el barceloní com a artífex principal.

Sobre com seria el pressupost de cara a la temporada vinent, Aixàs ha deixat clar que es farà oficial més endavant, però que “serà molt similar al que s’ha disposat el curs present”. Finalment, els mandataris han reconegut que la baixa estatura de mitjana de l’equip “es podria veure compensada amb algun reforç”.