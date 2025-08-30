Una vintena de ciclistes pedalen 1.330 km d’Andorra a Galícia en nou etapes amb un objectiu solidari

Una vintena de ciclistes han sortit aquest dissabte des d’Andorra, dins de la tercera edició de la marxa ciclista Andorra – Galícia que recorrerà 1.330 quilòmetres amb un objectiu solidari. La ruta, que uneix el Principat amb Santiago de Compostel·la, es dividirà en nou etapes de més de 100 quilòmetres que coronaran tretze ports de muntanya per acumular un desnivell positiu total de 19.000 metres. Aquesta iniciativa que uneix ciclisme i solidaritat és organitzada per Viatges Emocions i compta amb el patrocini de MoraBanc.
El repte dels ciclistes és doble. Per una banda, la superació personal d’arribar a Santiago el pròxim 8 de setembre, i per l’altra, també ajudar a Cooperand. L’Andorra- Galícia 25 recaptarà fons per aquesta ONG que treballa per millorar la vida dels infants a Llatinoamèrica.