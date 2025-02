Una delegació andorrana participarà en els Special Olympics de Torí

Quatre esportistes de la federació esportiva Special Olympics Andorra representarà el país als Jocs Mundials d’Hivern Special Olympics d’aquest 2025 que tindran lloc a Torí (Itàlia) del 8 al 15 de març. Hi prendran part més de 1.500 atletes de 102 delegacions que competiran en vuit disciplines, i la tricolor estarà formada per Àlex Francés, Sergi Cuberes, Sandra Carvalho i Paula Arias per competir en la modalitat d’esquí alpí: supergegant, genet i eslàlom nivell intermig. Aniran acompanyats pels entrenadors Santi Castellón Peinado i Sílvia Arrú Solana; pel cap de la delegació, José Antonio Pérez Alonso, i per la infermera Cristina Míguez Moldes.

El director nacional de la federació pirenaica, José Antonio Pérez, creu que la participació d’Andorra en aquest esdeveniment esportiu a escala mundial és “la forma que els nostres esportistes posin en pràctica els coneixements adquirits durant els entrenaments i poder representar el país en un esdeveniment que tindrà repercussió mundial”. Tanmateix, apunta que aquesta experiència “els proporcionarà una situació per sortir de la seva zona de confort, el que els portarà a aprendre noves habilitats que podran aplicar al seu dia a dia”.

Creand Fundació patrocina la federació esportiva Special Olympics Andorra des del 2007, “amb l’objectiu de contribuir a la integració social dels atletes, així com a l’organització i la seva participació en esdeveniments nacionals i internacionals d’aquestes característiques”, han indicat des de l’entitat.