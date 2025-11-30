Una caiguda frustra Irineu Esteve a Ruka i el deixa 63è en una mass start marcada per les condicions exigents de la neu

La Copa del Món de Ruka (Finlàndia) ha tancat avui un cap de setmana exigent per als fondistes andorrans, marcat sobretot per la mala fortuna d’Irineu Esteve en els 20 km mass start en skating. L’andorrà ha vist com una caiguda al quilòmetre cinc, en una baixada a molta velocitat, l’allunyava de les posicions capdavanteres i el condemnava finalment a la 63a plaça.
Esteve havia començat la cursa amb bones sensacions, situant-se entre els millors en els primers quilòmetres i passant pel km5 en 34a posició, només 16,4 segons del cap de carrera. Però la inestabilitat dels esquís i l’estat de la neu—dura, gelada i molt exigent—van jugar en contra seva. La caiguda li va fer perdre més de trenta posicions de cop i, tot i l’esforç per remuntar, ja no va poder tornar al grup on havia estat inicialment. Va creuar la meta amb un temps de 46:56.4, a 2:13.9 del guanyador, el noruec Harald Amundsen.
El tècnic Xabier del Val ha qualificat la jornada de “complicada”, destacant que la caiguda, sumada a les condicions extremes de Ruka, va desgastar Esteve tant físicament com mentalment.
Gina del Rio, 52a després d’una cursa de resistència i constància
En la prova femenina, Gina del Rio també ha completat els 20 km mass start en skating, finalitzant en la 52a posició després d’una cursa de menys a més. L’andorrana va arrencar entre les 30 primeres, però va perdre ritme a partir del quilòmetre 5.1, on va passar just a la 52a posició. Malgrat això, Del Rio va mantenir la calma i va acabar recuperant temps a la part final per assegurar el mateix lloc amb què havia entrat al segon tram del recorregut.
El seu temps, 55:57.7, la va situar a 5:32.8 de la guanyadora, la sueca Jonna Sundling, que va dominar la prova davant de Jessie Diggins i Heidi Weng. Del Val ha apuntat que, tot i que dissabte es van veure detalls positius, en aquesta última cursa Del Rio va quedar més lluny del seu nivell habitual i caldrà continuar treballant per trobar solucions.