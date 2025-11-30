Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Irineu Esteve en els 20 km mass start en skating | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí de fons

Una caiguda frustra Irineu Esteve a Ruka i el deixa 63è en una mass start marcada per les condicions exigents de la neu

Gina del Rio també ha completat els 20 km mass start en skating, finalitzant en la 52a posició després d'una cursa de menys a més

La Copa del Món de Ruka (Finlàndia) ha tancat avui un cap de setmana exigent per als fondistes andorrans, marcat sobretot per la mala fortuna d’Irineu Esteve en els 20 km mass start en skating. L’andorrà ha vist com una caiguda al quilòmetre cinc, en una baixada a molta velocitat, l’allunyava de les posicions capdavanteres i el condemnava finalment a la 63a plaça.

Esteve havia començat la cursa amb bones sensacions, situant-se entre els millors en els primers quilòmetres i passant pel km5 en 34a posició, només 16,4 segons del cap de carrera. Però la inestabilitat dels esquís i l’estat de la neu—dura, gelada i molt exigent—van jugar en contra seva. La caiguda li va fer perdre més de trenta posicions de cop i, tot i l’esforç per remuntar, ja no va poder tornar al grup on havia estat inicialment. Va creuar la meta amb un temps de 46:56.4, a 2:13.9 del guanyador, el noruec Harald Amundsen.

El tècnic Xabier del Val ha qualificat la jornada de “complicada”, destacant que la caiguda, sumada a les condicions extremes de Ruka, va desgastar Esteve tant físicament com mentalment.

Gina del Rio, 52a després d’una cursa de resistència i constància

En la prova femenina, Gina del Rio també ha completat els 20 km mass start en skating, finalitzant en la 52a posició després d’una cursa de menys a més. L’andorrana va arrencar entre les 30 primeres, però va perdre ritme a partir del quilòmetre 5.1, on va passar just a la 52a posició. Malgrat això, Del Rio va mantenir la calma i va acabar recuperant temps a la part final per assegurar el mateix lloc amb què havia entrat al segon tram del recorregut.

El seu temps, 55:57.7, la va situar a 5:32.8 de la guanyadora, la sueca Jonna Sundling, que va dominar la prova davant de Jessie Diggins i Heidi Weng. Del Val ha apuntat que, tot i que dissabte es van veure detalls positius, en aquesta última cursa Del Rio va quedar més lluny del seu nivell habitual i caldrà continuar treballant per trobar solucions.

L’andorrana, Gina del Rio durant la cursa. | Nordic Focus
Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
SDP centra l’estratègia en limitar les torres d’Escaldes i reclama una reforma d’un POUP que qualifica de desfasat
Els infants desperten la llum del Canillo Brilla i donen el tret de sortida al Nadal amb un recorregut ple de colors
Una delegació andorrana viatja a la ‘Feria del Libro de Guadalajara’ per impulsar la projecció del sector

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Bartumeu Gabriel puja al podi després de dominar la primera mànega i tancar tercer el segon eslàlom a Storklinten
  • Esports
Silvio Moreira, campió del XI Open Internacional IOSTK després d’un recorregut impecable en kata
  • Esports
Un centenar d’assistents celebren la Gala FGA 2025, amb reconeixements esportius i parlaments
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu