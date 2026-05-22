El filial espanyol d’Andbank i Scotiabank avalaran la candidatura de Riquelme per a les eleccions del Reial Madrid

L’alacantí Enrique Riquelme es presentarà a les eleccions a la presidència del Reial Madrid. Per fer-ho, ‘El Economista’ ha informat que l’empresari i fundador del Grup Cox rebrà l’aval d’entorn 187 milions d’euros exigits pels estatuts del club ‘blanc’ per part d’Andbank Espanya, el filial espanyol de l’entitat bancària andorrana, i del canadenc Scotiabank. Així mateix, el mitjà espanyol assenyala que Riquelme havia demanat prèviament l’aval a Banco Santander i BBVA, els quals van declinar la proposta.
Cal fer esment que els estatuts del Reial Madrid obliguen a qualsevol candidat que es vulgui proposar a la presidència a aportar una garantia bancària equivalent al 15% del pressupost del club, una xifra que en aquestes eleccions s’enfila fins als 187 milions d’euros. Així mateix, cal complir requisits com disposar de la nacionalitat espanyola i una determinada antiguitat com a soci.