L’ACA recupera el programa de tecnificació de joves, que enguany comptarà amb entre quatre i sis pilots

La Comissió Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) recupera aquest 2026 el programa de tecnificació de joves. Així ho ha anunciat el secretari general de l’entitat, Toti Sasplugas, en el marc de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, i assenyalant que enguany es comptarà amb entre quatre i sis pilots. En tot cas, no ha avançat noms perquè encara estan en procés de selecció.
“La possibilitat que ens dona el Campionat d’Automobilisme d’Andorra de Muntanya (CAAM) amb cinc proves aquest any ens permet recuperar el programa de formació de joves pilots”, ha esmentat, recordant que la iniciativa ja es duia a terme anys enrere. “Fer-ho aquí és molt més accessible i fàcil que fer-ho quan competeixen fora […] La corba d’aprenentatge en el món del ‘motorsport’, si no t’acompanyen, és molt lenta a diferència d’altres esports”, ha afegit Sasplugas.
Amb tot, la voluntat és “donar-los tots els recursos perquè puguin aprendre i adquireixin totes les habilitats, tant d’aprenentatge com esportives, en aquest primer any”. En aquesta línia, el secretari general de l’ACA ha subratllat que tot el gruix de la formació es farà amb el CAAM, tot i que a mitja temporada “veurem si l’estenem al Ral·li d’Andorra, cosa que seria molt interessant”.
Entre altres novetats d’aquest curs 2026, ha explicat que precisament al Ral·li d’Andorra es prioritzaran els vehicles moderns. Això no vol dir deixar els clàssics de banda, però ha recordat que actualment totes les copes de promoció de la FIA van enfocades en aquest sentit. A més, ha esmentat que s’ha actualitzat el reglament del Campionat d’Automobilisme d’Andorra de Muntanya, una cita que, cal fer esment, enguany comptarà amb cinc pujades en comptes de quatre, ja que Arinsal es farà per partida doble.
eSports
L’ACA eSports, programa pioner de l’automobilisme digital que ja compta amb 27 pilots, també pateix canvis. Així, i més enllà de continuar amb el CAAM Virtual, aquest any ampliarà el campus d’estiu a les quatre setmanes. De cara al 2027, també, la voluntat és fer-lo internacional i acollir persones de més enllà les fronteres del Principat. D’altra banda, Sasplugas ha exposat el desenvolupament de noves vies de monetització, com per exemple l’assessorament, juntament amb la FIA, a altres clubs −ara per ara, tres−.