Un problema mecànic provoca la caiguda de Raposeiras i l’impedeix iniciar la cursa al Campionat d’Itàlia de Velocitat

Campionat d'Italia de Velocitat

El pilot andorrà Jordi Raposeiras va demostrar el seu alt nivell competitiu aquest passat cap de setmana en una participació puntual (wildcard) al Campionat d’Italia de Velocitat (CIV), en la categoria Stock600 amb una Kawasaki ZX-6R.

Malgrat no tenir experiència prèvia amb aquesta cilindrada, Raposeiras es va adaptar ràpidament a les exigències del nou escenari. Després de només dues tandes d’entrenaments lliures de 20 minuts divendres i dues sessions de qualificació dissabte, va aconseguir una meritòria 6a posició a la graella de sortida de la categoria Stock600 B, amb un temps d’1:47.889. Va quedar a tan sols 0.007 segons del tercer classificat, cosa que feia preveure una possible lluita pel podi.

No obstant això, la cursa va acabar abans de començar per al pilot andorrà. Un problema mecànic, del qual encara no se’n coneixen els detalls —ja que la moto no disposava de telemetria instal·lada—, el va fer caure violentament en plena recta, just abans de l’inici de la cursa. La moto, amb poca velocitat, va sortir de la trajectòria i Raposeiras va patir una caiguda per orelles, una de les més perilloses en motociclisme.

Per sort, l’airbag va funcionar correctament i va minimitzar els danys físics, que han estat lleus. Tot i així, el pilot reconeix que les seqüeles morals d’un incident tan inesperat són difícils de pair.

L’actuació de Jordi Raposeiras deixa clar que continua sent un pilot d’alt nivell, capaç d’adaptar-se ràpidament a noves categories i circuits. Sense aquest contratemps mecànic, una nova victòria andorrana en territori italià hauria estat més que possible.