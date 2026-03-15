  • Chumi Ortega, en una acció del partit. | acb Photo / Sergi Geronès
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - ACB

Un MoraBanc Andorra totalment desdibuixat i molt erràtic marxa de Fontajau amb una derrota (82-75)

Amb el triomf del Burgos, els tricolor han passat a ocupar les posicions de descens, empatats precisament amb els burgalesos i el Saragossa

El MoraBanc Andorra s’ha quedat molt lluny d’igualar la intensitat i el físic del Girona, aspectes que Žan Tabak va demanar el divendres, i s’ha endut de Fontajau la derrota per 82-75. El partit, a més, ha estat marcat pel poc encert i perquè s’ha anat la llum del pavelló en un parell d’ocasions. Amb la desfeta, i el triomf del Burgos contra el Baskonia, els tricolor han passat a ocupar les posicions de descens, empatats precisament amb el conjunt burgalès i el Saragossa.

L’inici ha estat amb una defensa molt intensa i amb molt contacte. Tant, que els primers punts no han arribat fins a gairebé passats dos minuts amb un triple de Pep Busquets i una posterior cistella de Sergi Martínez al contracop. Ha replicat Aaron Best, però Martínez ha tornat a fer mal des de la línia de tres per anar obrint ferida a uns pirenaics que han mostrat una molt pobra versió, sobretot en atac (8-2). Així, els locals han continuat sumant amb tirs lliures, de la mà de Martinas Geben i Guillem Ferrando, per deixar un 12-4 quan se sobrepassava l’equador del primer període. Quan Kyle Kuric ha desencallat des dels 6,75 metres (12-7), s’ha anat la llum al pavelló i el duel ha acabat reprenent-se al cap de 20 minuts. Durant els darrers 2’45, estira-i-arronsa per deixar un 18-12.

A l’inici del segon quart, la mateixa dinàmica amb els tricolor desdibuixats. Quan Nikola Marić no ha errat, a jugada posterior a un triple de Derek Needham (23-14), Tabak s’ha vist obligar a demanar un temps mort que de poc ha servit, ja que els seus han signat just després la vuitena pèrdua. Tampoc s’ha vist cap pas endavant quant a la millora física que va demanar a la prèvia, i els gironins, que tampoc han mostrat el seu millor nivell, sí que han trobat anella i amb un parcial de 9-0 s’han posat 13 punts per sobre. Ni els triples de Justin McKoy i Yves Pons, aquest per partida doble, han servit per retallar diferències (37-23), i és que els visitants han estat molt erràtics a dalt, més enllà de Kuric. Uns dels casos ha estat Sir’Jabari Rice, amb zero cistelles de quatre intents i cinc pilotes perdudes en més de 10 minuts a pista. En tot cas, Busquets ha clos primera meitat amb triple al darrer segon per posar rumb als vestidors amb un 41-27.

Kyle Kuric, un dels millors andorrans, llançant de tres. | acb Photo / Sergi Geronès

A la represa, i amb la intensitat, tots els organitzadors del MoraBanc s’han trobat amb tres faltes personals. L’equip en general tampoc ha presentat millora respecte a la primera part, amb molta precipitació i errades no forçades, i Marić, Otis Livingston i Busquets han obert més la ferida fins al 48-27. Els de ‘Moncho’ Fernández tampoc han estat precisament encertats, però han estat capaços d’estar sempre un esglaó per sobre dels tricolor per anar mantenint la distància (54-33). En part, gràcies a un Livingston molt endollat, i quan restaven poc més de tres minuts al lluminós, la llum ha tornat a marxar. Després de l’aturada ha estat el torn de Stan Okoye, qui ha estat capaç de signar set punts i, ajudat per Rice, retallar al 60-44.

Al darrer quart, i mantenint el bon parcial amb el qual han tancat l’anterior, l’últim fixatge pirenaic ha fet cinc punts per encapçalar una millora global dels seus (62-49). Livingston s’ha encarregat de baixar el suflé, però els de Tabak han començat a creure després dels triples d’Okoye i Yves Pons per quedar-se a cinc punts. Aquesta diferència, però, no l’han pogut mantenir tot i tenir moments en què ho han tingut a tocar gràcies a Rice. El Girona ha acabat posant terra pel mig i resistint per acabar enduent-se el triomf.

