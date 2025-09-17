Un Morabanc Andorra resilient planta cara al Barça, però cau en l’estrena a la Lliga Catalana (81-90)

Ja ho va avisar Joan Plaza en la prèvia, l’equip arribava amb moltes baixes i amb jugadors sobrecarregats, però el tècnic del Morabanc Andorra també va deixar clar que no volia posar excuses i amb aquesta actitud ha sortit l’equip al Palau d’Esports Catalunya a Tarragona. Amb un gran Shannon Evans el qual ha fet 22 punts sent el màxim anotador del partit, els tricolor li han plantat cara al Barça, però no han pogut evitar la derrota.
El primer quart ha començat malament pels andorrans amb un parcial de 0-6, tot i que els de Joan Plaza han reaccionat gràcies a l’encert de Shannon Evans des de la línia de tres per situar el marcador 10-8. Tots dos equips s’han mostrat molt efectius durant el primer quart, arribant als darrers segons amb empat a 20. No obstant això, un triple de Kevin Punter ha donat l’avantatge als blaugrana, 20-23.
En el segon quart, el conjunt dirigit per l’extècnic tricolor, Joan Peñarroya, ha posat una marxa més prenent avantatge de fins a nou punts. Així tot, Evan no ha deixat que els catalans marxin molt més lluny sumant 14 punts tres minuts abans de finalitzar el segon quart. En el tram final de quart, la defensa tricolor ha millorat, però els triples culers han castigat en excés als de Plaza. A més, des de l’interior, el Barça també ha tingut molt encert amb un 7 de 7 de tirs interiors, mentre que el Morabanc ha fet un dos de tres. El segon quart ha finalitzat amb un parcial de 16 a 23 i un global de 36-46.
En la represa, la tònica del duel no ha canviat en excés i la primera part del tercer quart ha estat marcada pel desencert de tots dos equips, això sí, el Barça ha comptat amb la carta Kevin Punter per mantenir la distància amb un Morabanc Andorra que ha intentat retallar distàncies mitjançant tirs de tres, però sense efectivitat. Destacar també la tasca defensiva de Rafa Luz donant oxigen als seus companys. El penúltim quart ha estat favorable als andorrans amb un parcial de 18-15, el primer que finalitza amb el triomf del Morabanc. El global ha estat 54-61 pels blaugrana.
L’equip de Plaza ha arribat al darrer quart set punts per sota del seu rival i amb bones sensacions després d’haver guanyat l’anterior parcial. Quan faltaven dos minuts per finalitzar el tercer quart, Plaza ha donat descans Evans amb l’objectiu de tenir al seu millor jugador en plena forma pel tram final. En l’inici, els tricolor han arribat a situar-se a cinc punts d’empatar el duel, però els de Peñarroya no han deixat als del Principat il·lusionar-se més i han tornat a trepitjar l’accelerador. Finalment, l’últim quart ha acabat amb un parcial molt igualat, 27-29 favorable al Barça i el partit 81-90.
Així doncs, els andorrans, amb encara opcions de classificar, jugaran demà a les 21.00 hores contra el Joventut Badalona.