Un golàs d’Iván Domínguez fa que la selecció sub21 sumi la primera victòria al Preeuropeu davant el Kazakhstan

Un solitari gol li ha servit a la selecció sub21 per sumar la primera victòria, després de cinc jornades, a la fase de classificació de l’Eurocopa. Ho ha fet davant el Kazakhstan, signant la revenja del primer partit d’aquesta fase, quan els de Denis Mamonov es van imposar per un mateix 1-0.
Els minuts inicials han sigut de possessió intercanviada –més per als visitants–, i la primera acció s’ha fet esperar fins al quart d’hora amb un remat des de la frontal de David Yessimbekov que ha acabat molt centrat i directament a les mans de Marc de Castro. A la contra, un defensor kazakh li ha negat la diana a Ot Remolins després que aquest es fes una gran jugada individual des del mig del camp, amb túnel inclòs. Just posteriorment, accions tricolor des del córner que no han concretat. Els d’Eloy Casals se n’han vingut a dalt, i Nil Boutarfas gairebé ha obert la llauna amb un potent tir des de fora l’àrea que ha sortit fregant la creueta (20′).
Poc després, Remolins ho ha provat de cap, però Dulat Talyspayev ha aturat sense problemes. Els andorrans han mostrat un molt bon joc coral, i passada la mitja hora, Marc Rodríguez ha fet una centrada des de la dreta que s’ha acabat enverinant i obligant el porter rival a refusar (34′). Abans de tancar la primera meitat, Boutarfas ha fet la mateixa acció, ara amb més intenció, i aquesta vegada sí que s’ha topat amb el pal, evitant-li un golàs.
A la tornada de vestidors, i després d’un primer intent de Jan Gumà, les accions han sigut visitants. Cap d’elles han vist porta, i al 52′ ha arribat una de les més clares dels andorrans. Amb un bon contracop, Remolins ha obert cap a l’esquerra, on Alex Cornella ha rebut per fer una passada de la mort a la qual no ha arribat ningú i ha acabat a tocar del pal. Els pirenaics s’han embravit, i les han continuat tenint. Just passada l’hora de partit, Hugo Ferreira ha tret una falta directa des del vèrtex de l’àrea que ha rebotat en un defensa rival i, quan ja s’anava a colar al fons de la xarxa, Talyspayev ha tret una mà miraculosa.
Poc després, Guillem Acosta l’ha tingut en rebre al primer pal una prolongació de Gerard Solà i, fent el més difícil amb el porter contrari ja superat, enviar l’esfèrica per sobre el travesser. Les accions a pilota aturada no han minvat, i d’un nou córner ha arribat l’únic gol de la nit. Cornella ha estat l’encarregat de centrar-la, i dins l’àrea l’ha rematat Iván Domínguez amb una tisora de fotografia (67′). Els darrers minuts han sigut amb els kazakhs bolcats a l’atac, però als de Casals no els ha cremat la pilota i han continuat mostrant personalitat i defensant amb dents i ungles el marcador.
Amb els tres punts, Andorra manté la sisena posició del grup, empatada precisament el Kazakhstan, penúltim per diferència de gols –i amb dos matxs menys–. El pròxim compromís tricolor, cal recordar, serà el dilluns al Pride Park de Derby per veure’s les cares amb Anglaterra (20.45 hores).