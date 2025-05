Futbol - Primera Federació

Un FC Andorra superior remunta un gol en contra per empatar al camp de la Cultural Lleonesa

Els tricolor es veuran les cares contra l'Eivissa en la primera eliminatòria de play-off: l'anada a l'estadi d'Encamp de la FAF i la tornada a Can Misses

Les coses han quedat tal com estaven la darrera setmana –l’FC Andorra ha tancat la lliga regular en quarta posició–, però els tricolor han marxat amb molt bones sensacions del camp de la ‘Cultu’. Els lleonesos s’han proclamat campions de lliga, però han patit de valent davant uns pirenaics que s’ha mostrat superiors tot i haver de remuntar un gol en contra al primer temps.

Els de ‘Beto’ Company n’han tingut fins a quatre de clares en el primer quart d’hora: ‘Lauti’ de León ha xutat fregant el pal (5′), igual que Christos Almpanis, dos minuts després. Dani Villahermosa i Álvaro Martín també ho han provat, culminant uns 15 minuts molt bons dels del Principat. Tot i no marcar, l’FC Andorra ha continuat dominant la pilota i buscant la porteria rival davant una Cultural que no ha amenaçat Nico Ratti fins al final del primer temps.

Primer, a la sortida d’un córner, Pablo Trigueros ha rematat al pal, si bé a partir d’aquí els locals s’han espolsat una mica la pressió i han tingut les seves dues úniques arribades. I totes dues han acabat amb la pilota al fons de la xarxa. La primera, l’assistent ha aixecat la bandera per anul·lar el gol per fora de joc, no així a la segona, amb un remat de Luis Chacón (42′).

Tot i l’1-0 al descans, els tricolor han sortit igualment dominadors i, al minut 55, Álvaro Peña ha fet l’empat amb un golàs marca de la casa. Poc després, Ratti ha salvat la diana local i el matx s’ha trencat en els últims minuts. Així, el domini visitant s’ha anat apaivagant. El marcador ja no s’ha mogut i els de Raúl Llona han signat l’ascens directe a Segona Divisió.

Amb la darrera jornada tancada, també s’han conegut els emparellaments del play-off. Així, els pupils de Gerard Piqué s’enfrontaran a l’Eivissa. El primer partit serà el cap de setmana vinent (diumenge 1 de juny a les 17.00 hores) a l’estadi de la FAF d’Encamp, mentre que la tornada serà el següent (diumenge 8 de juny a les 19.00 hores) a Can Misses.