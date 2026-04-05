  • Dani Villahermosa celebrant el gol davant l'afició tricolor. | @FCAndorra
Elena Hernández Molina
LaLiga Hypermotion

Un FC Andorra imperial s’imposa davant un Racing de Santander que s’apaga amb el pas dels minuts (6-2)

Els tricolor han reaccionat després del 0-2 del rival i han superat a l'equip que lidera la classificació en una segona part d'infart a Encamp

L’FC Andorra ha signat una de les grans fites de la temporada a Encamp, on 2.732 espectadors han presenciat una remuntada d’alt nivell davant el líder, el Racing de Santander, en la 34a jornada de LaLiga Hypermotion (6-2).

El conjunt tricolor, que ha arribat al duel en desena posició, ha vist com el partit se li ha complicat ben aviat. Al minut 3, Giorgi Guliashvili ha culminat una acció iniciada per Andrés Martín per avançar el Racing, que ha imposat un ritme alt i ha dominat els primers compassos. Els visitants fins i tot han fregat el segon en diverses arribades, aprofitant la seva superioritat territorial.

Tot i això, l’Andorra ha començat a reaccionar. Lautaro de León ha enviat una pilota al travesser en una ocasió claríssima, preludi del canvi de tendència. Però el Racing ha tornat a colpejar al minut 17, novament amb Guliashvili, que ha situat un preocupant 0-2.

Lluny d’abaixar els braços, els tricolor han fet un pas endavant. Josep Cerdà ha retallat distàncies al minut 33 després d’una bona acció col·lectiva (1-2), i l’equip ha guanyat confiança. Abans del descans, el VAR ha tingut protagonisme: un gol inicialment anul·lat de Lautaro de León ha acabat pujant al marcador, establint l’empat (2-2) i encenent l’estadi.

Els tricolors han capgirat un 0-2 inicial i han acabat golejant el líder amb una segona part contundent i plena d’efectivitat

A la represa, els de Carles Manso ha sortit amb determinació. Al minut 47, Martí Vilà ha completat la remuntada després d’una assistència de Sergi Domènech (3-2), confirmant el domini local. El Racing ha intentat reaccionar, però s’ha trobat amb un equip sòlid i ambiciós.

El punt d’inflexió definitiu ha arribat al minut 60, quan Dani Villahermosa ha transformat un penal assenyalat després de revisió del VAR, ampliant l’avantatge fins al 4-2. Poc després, l’expulsió de Salinas ha deixat els visitants amb deu homes, condicionant completament el tram final.

Amb superioritat numèrica, els tricolors han acabat de desbordar el líder. Jastin García ha fet el cinquè al minut 76 (5-2), i ja en els últims instants, Theo Le Normand ha arrodonit la golejada amb el 6-2 definitiu.

Els tricolor ha culminat així una actuació rodona, capgirant un inici advers i superant amb contundència el primer classificat en una nit que ja forma part dels grans moments de la temporada.

L'FC Andorra obre un nou entrenament al públic amb activitats especials per reforçar el vincle amb l'afició tricolor

