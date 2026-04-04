  • Un jugador de l'FC Andorra amb aficionats durant l'entrenament a portes obertes de l'any passat. | FC Andorra
El Periòdic d'Andorra
Futbol

L’FC Andorra obre un nou entrenament al públic amb activitats especials per reforçar el vincle amb l’afició tricolor

La sessió tindrà lloc a l’Estadi Comunal a Andorra la Vella en la franja horaria del matí i permetrà als assistents conèixer de prop el dia a dia

L’FC Andorra ha programat per al proper 8 d’abril una nova jornada d’entrenament de portes obertes del primer equip, amb l’objectiu de permetre als aficionats viure de prop el funcionament de la plantilla. La sessió es durà a terme a les 11.30 hores a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, coincidint amb el període de vacances escolars.

La iniciativa no es limitarà únicament a l’activitat esportiva, sinó que incorporarà diverses propostes pensades per enriquir l’experiència dels assistents. Els seguidors tindran l’oportunitat d’apropar-se als jugadors i conèixer amb més detall la dinàmica del primer equip en un entorn més proper.

La jornada inclourà activitats i espais d’interacció amb jugadors per acostar el club als seguidors, especialment als més joves

Aquest tipus de jornades s’ha convertit en una pràctica habitual dins la programació del club i busca enfortir la relació amb l’afició. L’activitat posa especial èmfasi en els seguidors més joves, als quals es vol implicar i fidelitzar mitjançant experiències que van més enllà dels partits oficials.

Prop de 350 participants prenen part en la de la Mamba Ski Race, consolidant la prova com una cita destacada


ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

