L’FC Andorra obre un nou entrenament al públic amb activitats especials per reforçar el vincle amb l’afició tricolor

L’FC Andorra ha programat per al proper 8 d’abril una nova jornada d’entrenament de portes obertes del primer equip, amb l’objectiu de permetre als aficionats viure de prop el funcionament de la plantilla. La sessió es durà a terme a les 11.30 hores a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella, coincidint amb el període de vacances escolars.
La iniciativa no es limitarà únicament a l’activitat esportiva, sinó que incorporarà diverses propostes pensades per enriquir l’experiència dels assistents. Els seguidors tindran l’oportunitat d’apropar-se als jugadors i conèixer amb més detall la dinàmica del primer equip en un entorn més proper.
La jornada inclourà activitats i espais d’interacció amb jugadors per acostar el club als seguidors, especialment als més joves
Aquest tipus de jornades s’ha convertit en una pràctica habitual dins la programació del club i busca enfortir la relació amb l’afició. L’activitat posa especial èmfasi en els seguidors més joves, als quals es vol implicar i fidelitzar mitjançant experiències que van més enllà dels partits oficials.