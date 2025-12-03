Un FC Andorra fràgil defensivament cau en segona ronda de la Copa del Rei contra la Cultura Leonesa (4-2)

Un mes després de superar la primera ronda de la Copa del Rei en la que va ser l’última victòria de l’FC Andorra en totes les competicions, els tricolor s’acomiaden del torneig més antic del futbol espanyol en caure per 4-2 en la seva visita a Lleó. Tot i haver empatat el duel fins a dues ocasions amb gols de Jastin Garcia i Théo Le Normand, l’equip no s’ha mostrat sòlid en defensa i han acabat encaixant dos més.
Dominats, però efectius
En el primer minut de joc ha arribat el primer córner favorable als locals, tot i que aquest ha acabat sense perill per a la porteria de Nico Ratti. Transcorregut el primer quart d’hora, cap dels dos equips ha pogut generar una ocasió clara. El domini de la pilota he estat per a la ‘Cultu’, però davant s’ha trobat un FC Andorra ordenat en defensa. Al minut tretze ho ha intentat Imanol Garcia amb un xut des de fora de l’àrea, el qual s’ha quedat lluny d’agafar porteria.
Al minut setze, ‘Pibe’ ha posat a prova Ratti amb una rematada des de la cantonada de l’àrea, però el capità tricolor s’ha mostrat atent per atrapar l’esfèrica. Tot seguit, una altra jugada en atac del conjunt lleoní, després d’una pèrdua de pilota d’Efe Akman, ha obligat a Antal Yaakobishvili a jugar-se l’expulsió amb una entrada arriscada, però necessària per evitar que Marcos de la Riva es quedés mà a mà contra el porter. Per part dels de Manso, l’acció més perillosa l’ha protagonitzat Aingeru Olabarrieta amb un xut que ha acabat marxant pel lateral de la xarxa.
No havien tingut cap ocasió claríssima, però cada vegada s’estaven aproximant amb més perill, i abans d’arribar a la mitja hora de joc ha arribat el gol de la ‘Cultu’. L’ha fet ‘Pibe’ en una internada a l’àrea per banda dreta després d’endur-se un rebot, finalitzant l’acció amb un xut imparable a l’escaire. Sense haver generat pràcticament perill fins al moment, en una arribada per banda esquerra al minut 43, Jastin ha empatat el duel amb un golàs després de deixar assegut al defensa i superar Miguel Bañuz amb un xut ras. Amb empat 1-1 s’ha arribat al descans.
Reacció insuficient davant poca solidesa defensiva
Normalment, quan es marca un gol en finalitzar la primera part, se’n diu que és un ‘gol psicològic’, ja que afavoreix qui l’ha fet i afecta qui l’ha rebut. Doncs bé, això no li ha passat a l’equip dirigit per ‘Cuco’ Ziganda, el qual a l’inici de la segona part s’ha tornat a posar per davant en el marcador amb un golàs de Paco Cortés. La jugada l’han construïda molt bé els locals, sortint amb la pilota jugada des del darrere, i l’ha culminat Cortés encarant Diego Alende, qui potser li ha deixat massa espai per preparar el xut i per a quan se n’ha adonat, de nou, la pilota ha acabat a l’escaire.
De la mateixa manera que ha passat amb l’empat a u, el 2-2 ha arribat sense esperar-ho, ja que els andorrans no havien generat cap acció de perill. En una jugada elaborada sortint des del darrere, l’acció ha acabat amb un refús a l’àrea rival que Le Normand, qui havia pujat a acompanyar l’atac, no ha desaprofitat per empatar el duel.
Malauradament, l’alegria visitant ha durat ben poc i els locals han tornat a prendre avantatge. En un córner servit en curt que ha permès centrar posteriorment a l’àrea perquè un jugador la prolongués, finalment Quique Fornos, tot sol al segon pal, ha marcat de cap el 3-2. A tres minuts per arribar al 90, Aitor Uzkudun ha pogut fer l’empat amb una rematada de cap que Banyuz ha refusat en una gran intervenció, i del possible 3-3 ha arribat el 4-2. Amb els tricolor bolcats en atac en cerca de l’emapat, els lleonesos han sentenciat l’eliminatòria amb un contracop finalitzat per Lucas Ribeiro. D’aquesta manera, l’FC Andorra arriba al seu sisè partit consecutiu sense guanyar.