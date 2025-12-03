Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'FC Andorra, eliminat de la Copa del Rei en segona ronda. @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Futbol - Copa del Rei

Un FC Andorra fràgil defensivament cau en segona ronda de la Copa del Rei contra la Cultura Leonesa (4-2)

Els gols de Jastin i Le Normand no són suficients per compensar les carències defensives d'un equip que no guanya des del 30 d'octubre

Un mes després de superar la primera ronda de la Copa del Rei en la que va ser l’última victòria de l’FC Andorra en totes les competicions, els tricolor s’acomiaden del torneig més antic del futbol espanyol en caure per 4-2 en la seva visita a Lleó. Tot i haver empatat el duel fins a dues ocasions amb gols de Jastin Garcia i Théo Le Normand, l’equip no s’ha mostrat sòlid en defensa i han acabat encaixant dos més.

Dominats, però efectius

En el primer minut de joc ha arribat el primer córner favorable als locals, tot i que aquest ha acabat sense perill per a la porteria de Nico Ratti. Transcorregut el primer quart d’hora, cap dels dos equips ha pogut generar una ocasió clara. El domini de la pilota he estat per a la ‘Cultu’, però davant s’ha trobat un FC Andorra ordenat en defensa. Al minut tretze ho ha intentat Imanol Garcia amb un xut des de fora de l’àrea, el qual s’ha quedat lluny d’agafar porteria.

Al minut setze, ‘Pibe’ ha posat a prova Ratti amb una rematada des de la cantonada de l’àrea, però el capità tricolor s’ha mostrat atent per atrapar l’esfèrica. Tot seguit, una altra jugada en atac del conjunt lleoní, després d’una pèrdua de pilota d’Efe Akman, ha obligat a Antal Yaakobishvili a jugar-se l’expulsió amb una entrada arriscada, però necessària per evitar que Marcos de la Riva es quedés mà a mà contra el porter. Per part dels de Manso, l’acció més perillosa l’ha protagonitzat Aingeru Olabarrieta amb un xut que ha acabat marxant pel lateral de la xarxa.

Una acció del partit entre Cultural Leonesa i FC Andorra. | @FCANDORRA

No havien tingut cap ocasió claríssima, però cada vegada s’estaven aproximant amb més perill, i abans d’arribar a la mitja hora de joc ha arribat el gol de la ‘Cultu’. L’ha fet ‘Pibe’ en una internada a l’àrea per banda dreta després d’endur-se un rebot, finalitzant l’acció amb un xut imparable a l’escaire. Sense haver generat pràcticament perill fins al moment, en una arribada per banda esquerra al minut 43, Jastin ha empatat el duel amb un golàs després de deixar assegut al defensa i superar Miguel Bañuz amb un xut ras. Amb empat 1-1 s’ha arribat al descans.

Reacció insuficient davant poca solidesa defensiva

Normalment, quan es marca un gol en finalitzar la primera part, se’n diu que és un ‘gol psicològic’, ja que afavoreix qui l’ha fet i afecta qui l’ha rebut. Doncs bé, això no li ha passat a l’equip dirigit per ‘Cuco’ Ziganda, el qual a l’inici de la segona part s’ha tornat a posar per davant en el marcador amb un golàs de Paco Cortés. La jugada l’han construïda molt bé els locals, sortint amb la pilota jugada des del darrere, i l’ha culminat Cortés encarant Diego Alende, qui potser li ha deixat massa espai per preparar el xut i per a quan se n’ha adonat, de nou, la pilota ha acabat a l’escaire.

De la mateixa manera que ha passat amb l’empat a u, el 2-2 ha arribat sense esperar-ho, ja que els andorrans no havien generat cap acció de perill. En una jugada elaborada sortint des del darrere, l’acció ha acabat amb un refús a l’àrea rival que Le Normand, qui havia pujat a acompanyar l’atac, no ha desaprofitat per empatar el duel.

Aingeru Olabarrieta en una acció del partit. | @FCANDORRA

Malauradament, l’alegria visitant ha durat ben poc i els locals han tornat a prendre avantatge. En un córner servit en curt que ha permès centrar posteriorment a l’àrea perquè un jugador la prolongués, finalment Quique Fornos, tot sol al segon pal, ha marcat de cap el 3-2. A tres minuts per arribar al 90, Aitor Uzkudun ha pogut fer l’empat amb una rematada de cap que Banyuz ha refusat en una gran intervenció, i del possible 3-3 ha arribat el 4-2. Amb els tricolor bolcats en atac en cerca de l’emapat, els lleonesos han sentenciat l’eliminatòria amb un contracop finalitzat per Lucas Ribeiro. D’aquesta manera, l’FC Andorra arriba al seu sisè partit consecutiu sense guanyar.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Un remei puntual per a una problemàtica més profunda
L’acreditació de residència per a fills i parelles ja no requerirà la signatura del propietari en els tràmits d’Immigració
Casal minimitza la preocupació i afirma que la situació de la pesta porcina africana està controlada al Principat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Biel Cuen es millora a si mateix i estableix un nou rècord d’Andorra absolut en els 200 metres lliures de l’Europeu de Lublín
  • Esports
Oriol Olm donarà el tret de sortida a la temporada a la Copa del Món de Solitude, als Estats Units, amb la cursa esprint
  • Esports
L’FC Andorra visita la Cultural Leonesa, rival contra el qual sempre ha empatat a u, a la cerca de la tercera ronda copera
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu