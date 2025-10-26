Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Álex Calvo, durant el partit. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

Un FC Andorra erràtic i passiu es veu superat per un Màlaga amb un home menys durant 40 minuts (4-1)

Els d'Ibai Gómez són incapaços de trencar la mala dinàmica de resultats i sumen a La Rosaleda la tercera derrota en les quatre darreres jornades

Un FC Andorra desdibuixat de principi a fi ha estat incapaç, a La Rosaleda, de trencar l’actual mala dinàmica de resultats per sumar, tot i ser un home més durant els darrers 40 minuts, la tercera derrota en quatre jornades. Els primers minuts han sigut amb una intensitat que continuaria fins al final de la primera part −tot i que més minvada−, amb dos conjunts pressionant a camp contrari i sent els tricolor quins, amb la seva idea de joc i verticalitat, han tingut més pilota. La primera acció a porteria s’ha fet esperar fins a l’11’, amb David Larrubia retallant a Martí Vilà i rematant des del vèrtex de l’àrea una pilota massa llarga al segon pal.

A partir d’aquí, domini total dels de Sergio Pellicer. Al minut 15, Carlos Ruiz ‘Chupe’ ha recuperat una mala passada enrere de Sergio Molina i ha sortit en velocitat, però Diego Alende, atent, ha tallat el perill. Les ocasions han continuat arribant i just tres minuts després Joaquín Muñoz, triangulant amb Carlos Dotor, ha xutat des de la frontal per sobre el travesser. Quan millor han estat els malaguenys, encadenant recuperacions, Áron Yaakobishvili ha errat una passada que Larrubia ha pres per encanonar un tir només entrar dins l’àrea en desfer-se de Molina. Aquest ha estat el primer gol de la tarda (20′).

Manu Nieto ha fet la diana de l’honor en un córner amb la defensa local descol·locada, just a les acaballes

El mateix canterà de l’equip ‘boquerón’ l’ha tornat a tenir al 22′ i, sortint al contracop davant uns pirenaics atordits, ha vist com el porter hongarès li aturava. Els del Principat, però, han pogut empatar en dues ocasions. La primera, a la mitja hora. Una bona jugada combinativa ha clos amb Jastin Garcia passant-li a Marc Domènech qui, amagant amb la cama bona i acabant rematant amb la dreta, ha vist com la pilota s’estavellava als dos pals. La segona, abans de marxar als vestidors. L’extrem portuguès ha robat l’esfèrica i li ha donat a Théo Le Normand, qui ha batut per sobre al porter rival però ‘Rafita’ Garrido ha acabat salvant sobre la línia.

Marc Domènech, en l'acció que gairebé suposa l'empat. | @FCANDORRA

A la represa, Álex Calvo, acabant d’entrar, ha tingut la primera amb una rematada que ha sortit lluny dels tres pals i ha clos amb xiulada de l’afició per a l’excanterà. Al 49′, Darko Brašanac ha vist la vermella directa per una planxa sobre Le Normand, deixant els seus amb un home menys, tot i que condicionant ben poc perquè Julen Lobete, un vell conegut al país, ha fet el 2-0. Després de perdonar una ocasió anterior davant un FC Andorra erràtic i passiu al darrere, l’atacant basc s’ha anticipat a ‘Yako’ davant un refús d’Alende i ha anotat. Amb l’entrada de ‘Lauti’ de León i Aitor Uzkudun (60′), els visitants han posat la directa, però els ha costat molt concretar més enllà de tres quarts. S’ha vist algun tir de Dani Villahermosa, que ha acabat sortint fregant el pal, o d’Aingeru Olabarrieta, per sobre el travesser, i no ha estat fins al 78′ quan un de Calvo ha anat a porteria. En aquest cas, Alfonso Herrero l’ha enviat a córner.

Els d’Ibai Gómez no han sabut aprofitar la superioritat numèrica, i més enllà d’alguna acció aïllada que no ha tingut perill, res han fet per retallar distàncies. Qui sí que ho han fet han estat els de la capital de la Costa del Sol, quan en una sortida a la contra, Lobete li ha regalat una pilota a Eneko Jauregi per, rebotant en un defensor pirenaic, acabar enviant la pilota al fons de la xarxa. Just abans del xiulet final, Manu Nieto ha fet la diana de l’honor en un córner amb la defensa local descol·locada i, després, Jauregi s’ha fabricat una jugada que ell mateix ha finalitzat, després de combinar amb Lobete, per fer el definitiu 4-1.

