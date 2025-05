Tret de sortida per als JPEE

Un any més tard, el camp de tir del Pla de Borràs ja està llest per a encetar una edició triomfal dels Jocs

El Comú massanenc ha assumit la partida d'adequació terrenal i la FAT ha disposat de la maquinària i la millora de la zona tècnica

Després que dimarts passat ressonés el primer tret al camp de tir del Pla de Borràs, avui s’ha presentat oficialment la remodelació d’aquestes instal·lacions esportives, que acolliran les proves de tir dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025.

Per aquesta raó, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha destacat que el projecte ha estat “un repte complex, però necessari per garantir un equipament que compleixi amb els estàndards esportius, de seguretat i mediambientals”. En aquest sentit, els treballs han inclòs la descontaminació integral del terreny, la col·locació de làmines protectores per evitar infiltracions de residus, com també l’adequació completa de les infraestructures.

És important citar que la Federació Andorrana de Tir (FAT) ha assumit la compra de maquinària i la millora de la zona tècnica i de públic, amb embrancaments d’aigua, càmeres de seguretat i altres treballs d’adequació.

Durant l’acte de presentació, la mandatària comunal ha remarcat la tradició de tir al plat a la parròquia i ha celebrat que una jove massanenca, Marta Peleijà, formarà part de l’equip nacional que competirà als Jocs: “Ens fa molta il·lusió que una esportista del país, en aquest cas de Pal, sigui una de les cinc representants andorranes en aquesta disciplina”.

Inauguració de Marc Otero del camp de tir de Pal amb la presència de les autoritats aquest dijous a la tarda. | Comú de la Massana / Eduard Comellas

Per la seva banda, el president del COA, Xavier Espot Miró, també present en aquesta reestrena triomfal, ha remarcat que “la remodelació del camp de tir és un dels projectes més importants dins les inversions per aquests Jocs, ja que el que volem és que les infraestructures es quedin com a llegat per a les generacions futures”. El president del comitè olímpic considera i precisa que “aquest camp serà molt pràctic i a la nostra mesura”.

El secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha esgrimit que “la voluntat del Govern amb aquest projecte és poder donar-li un ús més enllà dels Jocs, que quedi per a la disposició de la parròquia i per als visitants, i que pugui alhora donar una sortida al Ministeri d’Interior, perquè el Cos de Policia pugui fer-hi pràctiques”. A més, també ha destacat que aquest tipus d’esdeveniment “està sent un exemple de cooperació entre institucions i també amb el privat”.

A tall de resum, les diferents parts han raonat que els esdeveniments d’alt nivell contribueixen a la dinamització econòmica del país, ja que hi haurà delegacions, premsa i seguidors allotjats a les diferents parròquies del país. Després dels parlaments, el president de la Federació de Tir, Marc Otero, ha fet el tret inaugural, i posteriorment molts dels assistents s’han atrevit a posar a prova la seva punteria. La festa dels Jocs ja ha començat.