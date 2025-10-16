Tot a punt per a l’Andorra Cycling Masters amb Pogačar, Vingegaard, Roglič i Del Toro competint al cor del país

Tot a punt per a l’Andorra Cycling Masters, l’espectacular esdeveniment ciclista que se celebrarà aquest diumenge 19 d’octubre al Principat i que reunirà quatre de les grans estrelles del pilot mundial: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič i Isaac del Toro.
Tots quatre s’enfrontaran en un repte inèdit, dividit en dos capítols: Una cronoescalada al Coll de la Gallina i, posteriorment, un circuit urbà pel cor d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Competiran sols, sense equips, sense gregaris i sense més pilot que el format per ells quatre.
La jornada començarà a les 9.00 hores amb la cronoescalada al Coll de la Gallina, un dels ports més emblemàtics del Principat. La sortida estarà situada a Bixessarri, i el recorregut consta de 8,23 quilòmetres amb un desnivell positiu de 749 metres. Cada corredor afrontarà l’ascens en solitari. La carretera quedarà tallada a les 8.00 hores i no serà possible descendir de retorn cap a Sant Julià de Lòria fins a les 12.00 hores.
Seguidament, a les 11.00 hores, a la plaça del Consell General, se celebrarà la presentació oficial de l’Andorra Cycling Masters. Els quatre participants apareixaran junts i atendran breument els mitjans de comunicació abans de la sortida neutralitzada, que partirà des del mateix punt cap a la plaça de la Rotonda, inici oficial del circuit urbà.
A les 11:30 h començarà la segona part del repte. Un circuit urbà ràpid i espectacular de 2,14 quilòmetres recorrerà els carrers principals d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Els ciclistes completaran 15 voltes (32,1 km en total), oferint múltiples oportunitats per gaudir de l’espectacle. La meta estarà situada al costat de l’església d’Escaldes-Engordany, a la mateixa zona on se celebrarà el lliurament de premis, previst per a les 12:30 hores.
‘Docushow’ internacional
A més de la competició, l’esdeveniment servirà com a escenari per a la gravació d’un docushow internacional que mostrarà tant la intensitat de la prova com el vessant més humà dels ciclistes. El documental, que oferirà imatges exclusives i una mirada inèdita al darrere de les càmeres, s’estrenarà a escala global abans de finals d’any en plataformes de contingut a demanda.