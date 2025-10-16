Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cartell oficial de la competició. | Cycling Masters
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Ciclisme - duel inèdit

Tot a punt per a l’Andorra Cycling Masters amb Pogačar, Vingegaard, Roglič i Del Toro competint al cor del país

La jornada de diumenge començarà amb l’ascens al Coll de la Gallina i seguirà amb un circuit de 32 km entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany

Tot a punt per a l’Andorra Cycling Masters, l’espectacular esdeveniment ciclista que se celebrarà aquest diumenge 19 d’octubre al Principat i que reunirà quatre de les grans estrelles del pilot mundial: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič i Isaac del Toro.

Tots quatre s’enfrontaran en un repte inèdit, dividit en dos capítols: Una cronoescalada al Coll de la Gallina i, posteriorment, un circuit urbà pel cor d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Competiran sols, sense equips, sense gregaris i sense més pilot que el format per ells quatre.

La jornada començarà a les 9.00 hores amb la cronoescalada al Coll de la Gallina, un dels ports més emblemàtics del Principat. La sortida estarà situada a Bixessarri, i el recorregut consta de 8,23 quilòmetres amb un desnivell positiu de 749 metres. Cada corredor afrontarà l’ascens en solitari. La carretera quedarà tallada a les 8.00 hores i no serà possible descendir de retorn cap a Sant Julià de Lòria fins a les 12.00 hores. 

Seguidament, a les 11.00 hores, a la plaça del Consell General, se celebrarà la presentació oficial de l’Andorra Cycling Masters. Els quatre participants apareixaran junts i atendran breument els mitjans de comunicació abans de la sortida neutralitzada, que partirà des del mateix punt cap a la plaça de la Rotonda, inici oficial del circuit urbà.

A les 11:30 h començarà la segona part del repte. Un circuit urbà ràpid i espectacular de 2,14 quilòmetres recorrerà els carrers principals d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Els ciclistes completaran 15 voltes (32,1 km en total), oferint múltiples oportunitats per gaudir de l’espectacle. La meta estarà situada al costat de l’església d’Escaldes-Engordany, a la mateixa zona on se celebrarà el lliurament de premis, previst per a les 12:30 hores.

‘Docushow’ internacional

A més de la competició, l’esdeveniment servirà com a escenari per a la gravació d’un docushow internacional que mostrarà tant la intensitat de la prova com el vessant més humà dels ciclistes. El documental, que oferirà imatges exclusives i una mirada inèdita al darrere de les càmeres, s’estrenarà a escala global abans de finals d’any en plataformes de contingut a demanda.

Comparteix
Notícies relacionades
Gómez considera que l’equip ha de millorar més en atac que en defensa: “Si ataques bé, et generaran menys perill”
El Consell General adjudica per 2 milions d’euros la segona fase de la remodelació de la Casa de la Vall
Els equips d’esquí alpí reprenen els entrenaments a Wittenburg abans de viatjar a Levi per preparar la temporada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Neix l’ENFAF Talent, un equip inclusiu que participarà en la Lliga Talent de futbol sala de la Federació Catalana
  • Esports
Xavi Cardelús tancarà el Campionat del Món de Supersport aquest cap de setmana al circuit de Jerez
  • Esports, Societat
Camina entre cims i somia travessar les torres d’Escaldes amb una corda: Moisés Castro, ‘highliner’ professional
Publicitat
Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu