Tony Cachafeiro tanca el seu primer Mundial de kàrting júnior amb una destacada 65a posició a Kristianstad

L’andorrà Tony Cachafeiro ha tancat aquest cap de setmana la seva primera participació en un Mundial de kàrting, dins la categoria Júnior, amb una meritòria 65a posició d’entre 109 pilots al circuit suec de Kristianstad.
Amb només 12 anys i en la seva primera temporada en aquesta categoria, Cachafeiro va demostrar solidesa davant rivals amb molta més experiència, alguns dels quals es troben ja en el seu darrer any a Júnior. El jove pilot va començar fort divendres, signant un 13è lloc en el seu grup de classificació, i durant les diferents mànigues va aconseguir mantenir-se competitiu fins a superar el tall que li va permetre disputar la prefinal de diumenge.
Tot i que una incidència amb un altre corredor el va obligar a abandonar en la quarta volta de la prefinal, Cachafeiro va concloure la seva estrena mundialista amb un resultat destacat, que consolida el seu progrés i el camí de creixement que ha mostrat al llarg del 2025.