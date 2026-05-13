  Théo Le Normand, el cap de setmana passat a Encamp just en caure lesionat. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol - LaLiga Hypermotion

Théo Le Normand pateix una ruptura del lligament encreuat i diu adeu al que resta de temporada i part de la vinent

El francès serà intervingut pròximament i, una vegada feta l'operació, es determinarà el temps de baixa, que podria durar entre sis i 12 mesos

Els pitjors pronòstics s’han complert. Théo Le Normand, qui va caure lesionat en una acció a la segona meitat del partit contra Las Palmas del cap de setmana passat, pateix una ruptura completa del lligament encreuat del genoll esquerre. En aquest sentit, des de l’FC Andorra s’ha esmentat que el futbolista serà intervingut pròximament i, una vegada feta l’operació, es determinarà el temps de baixa. Serà, molt segurament, de llarga duració, ja que el procés de recuperació generalment dura entre sis i 12 mesos.

El francès, germà petit del jugador de l’Atlètic de Madrid Robin Le Normand, va signar amb l’entitat tricolor fa dos cursos. El primer el va passar cedit al Terol, on va ser protagonista amb nou gols i tres assistències per acabar assolint l’ascens a 1a RFEF, mentre que enguany ho ha sigut al Principat amb 31 duels a Segona Divisió i un de Copa del Rei, entre els quals ha sumat cinc dianes.

D’altra banda, cal esmentar que ‘Bomba’ va patir un pinçament al menisc i, han comunicat, el seu dolor marcarà la seva disponibilitat. En relació amb això, des de l’FC Andorra resten a l’espera que pugui viatjar aquest cap de setmana a Galícia per enfrontar-se diumenge (14.00 hores) al ‘Depor’.

