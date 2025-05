Jocs dels Petits Estats - Clausura

TANCAMENT DELS JOCS: consulta aquí el resum de la jornada final amb els darrers resultats i premis

Resultats finals de totes les delegacions tricolor que han pres part durant la cinquena diada esportiva d'aquests Jocs dels Petits Estats

Aquest dissabte 31 de maig ha tingut de tot en aquesta darrera jornada de competició dels Jocs dels Petits Estats celebrats al nostre país: emoció (atletisme), dinamisme (ciclisme), intensitat (tennis) i espectacle (natació i gimnàsia rítmica).

Aquests han estat alguns dels resultats més destacats de les últimes competicions que brinda aquesta edició local dels Jocs i que tot just clausura aquest vespre, però també n’hi ha hagut d’altres importants que resumim a continuació. El medaller olímpic, val a dir, s’ha engrandit fins a arribar avui a les 38 medalles, quedant com a definitiu i Andorra com la sisena millor nació de les nou participants.

Berta Miquel, una gimnasta prodigiosa

L’andorrana ha fet feliç a tot un Serradells omplert de gom a gom per veure-la brillar, i així ho ha tornat a demostrar en la última exhibició dels Jocs amb una medalla de plata en gimnasia rítimica i en la modalitat de pilota, aconseguint una puntuació de 25.450 punts i només superada per Xipre amb unes dècimes. No ha estat l’única alegria que ha donat a la seva afició perquè uns minuts més tard, s’ha endut una altra plata en la prova de cinta obtenint 24.500 punts. Una ballarina que té un gran futur garantit.

No sempre hi ha final feliç

Al bàsquet femení, aquest matí al pavelló Joan Alay ha caigut l’equip andorrà en la lluita per a la tercera plaça davant d’una imponent Xipre que ha vençut a les tricolor per 58-44. El primer quart ha estat molt igualat (11-11); tanmateix a partir d’aquí les xipriotes s’han apropiat de la pilota i els rebots en atac i han rematat a les locals amb un parcial final de 12-18, el que ha portat a una diferència que s’ha vist engrandida al tercer assalt. La jugadora andorrana més destacada ha estat Clàudia Brunet amb 11 punts.