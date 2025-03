Esquí de fons

Tallinn acollirà una nova Copa del Món, la penúltima prova de la temporada per a Gina del Rio

Programada per a aquest dimecres, s'iniciarà amb els classificatoris (15.30 hores), mentre que les finals estan previstes a les 18.00 hores

La Copa del Món d’esquí de fons de Tallinn es prepara per acollir la que serà la penúltima prova de la temporada per a Gina del Rio, l’esprint skating. Programada per a aquest dimecres, s’iniciarà amb els classificatoris (15.30 hores), mentre que les finals estan previstes a les 18.00 hores.

Segons esmenten en un comunicat emès per la FAE, l’andorrana afronta la recta final del curs amb tres cites de Copa del Món en poc més d’una setmana. El calendari va començar el cap de setmana passat a Oslo, amb el 52è lloc en els 10 quilòmetres individuals, continuarà amb l’esprint de Tallinn i acabarà amb un altre esprint skating a Lahti (Finlàndia), aquest divendres. L’horari per aquesta darrera prova serà a les 15.00 hores, els classificatoris i, a les 17.30 hores, les finals.