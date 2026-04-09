Tabak celebra el retorn de Best i Luz per enfrontar-se al Río Breogán a la cerca de la segona victòria fora del Toni Martí

Deu partits li queden al MoraBanc Andorra per evitar el descens. En aquest context, és difícil fugir del tòpic per dir que tots són una final, perquè la realitat és que ho són. I la primera d’elles arriba aquest dissabte (19.00 hores) visitant la pista del Río Breogán. “Jo crec que no és una pista complicada perqué totes ho són”, ha dit l’entrenador tricolor, Zan Tabak, recordant que l’equip només ha guanyat un partit fora de casa.
Afortunadament per al tècnic, Aaron Best i Rafa Luz tornaran per enfrontar-se als gallecs. “És la primera setmana que puc dir que tenim gairebé tots els jugadors”, ha celebrat Tabak. Malgrat això, Stan Okoye encara no s’hi pot sumar a la llista. “A part de Stan, nosaltres tenim a tots entrenant […] Si no m’avisen ara d’alguna cosa diferent, tindrem tots preparats”, ha esmentat.
Pel que fa a com s’està preparant l’equip per afrontar el tram decisiu, el tècnic ha remarcat que cada setmana treballen a partir de percentatges. “El 70% depèn de nosaltres i el 30% del rival. A alguns t’has d’adaptar més perquè juguen d’una manera particular, i n’hi ha d’altres que juguen un bàsquet més o menys estàndard, pel qual ja estem preparats”, ha assegurat.
En aquest sentit, l’entrenador croat ha subratllat que “estem treballant molt la nostra transició defensiva” i ha valorat l’atac de l’equip, el qual, diu, “ha millorat moltíssim en punts per possessió”. No obstant això, Tabak ha apuntat que hi ha molt marge de millora en les pèrdues i que estan treballant per disminuir-les, ja que després “es transformen en cistelles fàcils del rival”.
Quant al rival, Tabak ha destacat l’agressivitat defensiva de l’equip i com utilitzen l’ambient del seu pavelló per sortir “molt actius”. A més, ha ressaltat el seu joc en atac. Cal recordar que l’equip gallec ha guanyat 10 partits i n’ha perdut 15, situant-se 11e a la classificació a quatre victòries del descens. L’equip dirigit per Luis Casimiro arriba al duel després de perdre fora de casa contra el València Basket.
Val a dir que en la primera volta a la Bombonera, els tricolor no van poder aguantar un avantatge de 18 punts i van acabar perdent 101-104 al darrer segon. Amb tot, Tabak, ha posat en relleu el fet que a més del Río Breogán, els següents rivals no estiguin en zones de play-off. “En teoria, ens dona més possibilitats de ser més competitius”, ha conclòs.