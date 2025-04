Esquí

Special Olympics Andorra organitza aquest cap de setmana el XVI Trofeu Internacional d’Esquí

Participaran els corredors del Principat, Espanya, Mònaco, Portugal i, per primera vegada, una delegació de França

La federació esportiva Special Olympics Andorra, patrocinada per Creand Fundació, organitzarà el XVI Trofeu Internacional d’Esquí. Es tracta d’un eslàlom gegant de dues mànegues que tindrà lloc aquest dissabte a la pista de l’Esparver de Soldeu-El Tarter, en la qual participaran els corredors del Principat, Espanya, Mònaco, Portugal i, per primera vegada, una expedició de França.

Segons han apuntat en un comunicat, en aquesta edició hi participaran 45 corredors acompanyats per 12 entrenadors. En concret, la delegació tricolor tindrà 18 esportistes, mentre que l’espanyola estarà composta per vuit corredors provinents d’Aragó i de Catalunya, la monegasca per sis esquiadors, la portuguesa també per sis i la gal·la per set.

Els corredors arribaran divendres a la tarda, durant el dissabte competiran i posteriorment a la cita tindrà lloc un dinar i l’entrega de premis. Per acabar de gaudir de la jornada, tots els participants que vulguin podran assistir al Palau de Gel on s’organitzaran diverses activitats.