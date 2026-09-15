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  • La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, aquesta tarda. | SFGA/JAViladot
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Fi de carrera

L’Executiu vol millorar les condicions perquè els esportistes elit tinguin més facilitats en edictes de l’administració

Una altra voluntat, segons apunta la ministra de Cultura, Joventut i Esports, és incrementar les subvencions esportives de cara l'any 2027

«L’esportista s’ha de centrar en la seva carrera esportiva i potser té aquella inseguretat de què passarà després, i el fet que tinguis un lloc de treball associat et provoca una tranquil·litat». Amb aquestes paraules, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha mencionat que més enllà del Programa d’Orientació als Esportistes que aquesta tarda s’ha presentat, la voluntat del Govern és millorar les condicions que ara regeix la Llei de Funció Pública perquè els esportistes d’elit tinguin més facilitats en edictes de l’administració.

Val a dir que l’actual normativa, modificada en una anterior legislatura, ja preveu que aquells amb carreres destacades «puguin tenir uns mèrits perquè, en cas que es presentin a un edicte, això faci que els doni uns punts», ha apuntat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. «Estem parlant dels que ens representen als Jocs Olímpics», ha remarcat la mandatària, incidint que suposa una «tranquil·litat» per als esportistes després «d’anys de sacrifici representant Andorra en cites de més alt nivell».

Subvencions a les federacions

D’altra banda, i qüestionada per les subvencions del 2027 a les federacions esportives, Bonell ha assenyalat que la intenció de la cartera que encapçala és incrementar-les. En tot cas, ha recordat que tot just ha començat el procés de presentació de propostes i que en aproximadament un mes, a tot tardar a finals d’any, es presentaran públicament.

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