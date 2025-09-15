Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El pilot resident, John Smörg, ha tornat a finalitzar en posicions de caixa en les dues curses de l'Iberian Supercars
  Esports
Automobilisme - Curses de l'Iberian Supercars

El pilot resident John Smörg escala al podi de València per partida doble en la la tercera prova de la temporada

El pilot espanyol afincat a Andorra tanca amb una altra actuació destacada la seva participació a la tercera prova de la temporada de l’Iberian Supercars

John Smörg prossegueix la seva excel·lent sintonia amb el podi i, per tercera vegada en la present temporada, ha tornat a finalitzar en posicions de caixa en les dues curses de l’Iberian Supercars – Supercars Espanya celebrades al Circuit Ricardo Tormo. Smörg, compartint el volant del BMW M4 GT4 EVO de Promotion Motorsport amb Francisco Javier Macías, va superar un cap de setmana de pura supervivència amb múltiples accidents degut a la presència de quaranta-cinc vehicles en pista i a les altes temperatures que van superar els 30 °C. Durant els entrenaments privats, l’equip es va esforçar a afinar les configuracions del BMW M4 GT4 EVO per corregir alguns problemes de subvireig.

La millora ja va quedar palesa als entrenaments lliures i això va permetre als dos pilots de Promotion Motorsport lluitar per la pole position. A la primera sessió de classificació, que determinava la graella de sortida de la cursa matinal, Macías va aturar el cronòmetre en 1m43.762s que li va valer la primera posició. A la Q2 arribava el torn de Smörg, que, malgrat el trànsit imperant en la seva millor volta, va aconseguir signar un registre d’1m44.002s que valia la segona plaça, a penes a dues dècimes de la pole position. A la primera cursa dominical, celebrada al matí, Macías aviat es va veure privat del lideratge com a conseqüència del rebentó sofert en un dels seus pneumàtics. No seria l’únic, ja que en una cursa accidentada i amb l’aparició del safety car en diverses ocasions, se’n produiria un segon. Afortunadament, l’sprint final de Smörg i l’estratègia des del mur de boxs els va valer el segon lloc a la línia de meta.

La cursa de la tarda no seria menys accidentada. Amb la calor apretant de valent, Smörg va rodar en tot moment en posicions de podi durant el seu relleu i, malgrat una altra cursa molt accidentada, Macías va esquivar qualsevol problema i va certificar la tercera plaça sota la bandera de quadres. “Han estat dues curses força complicades i bronques, però, tot i que a la primera hem tingut dos rebentons, hem sabut aprofitar les múltiples aparicions del cotxe de seguretat per recuperar i portar el BMW M4 GT4 EVO a meta en segon lloc. A la segona, la calor ha estat un altre adversari formidable, però hem tornat a concretar un altre podi”, explicava Smörg. Subratllava que “portem sis curses en què estem abonats al podi, amb dos segons llocs a l’Algarve, les dues victòries al Jarama i hem prosseguit aquesta mateixa tònica a València. Queden algunes setmanes fins a Jerez i necessitem continuar treballant per mantenir intactes les nostres opcions pel títol.”

