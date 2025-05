Ciclisme

Sis ports, 21 equips professionals i més de 140 quilòmetres de recorregut per a l’Andorra MoraBanc Clàssica

Els organitzadors confirmen la presència dels set corredors de la selecció nacional, així com conjunts dels Estats Units, Portugal i Colòmbia

Uns 21 equips professionals i 147 ciclistes. Aquesta serà la participació de la primera edició de l’Andorra MoraBanc Clàssica de ciclisme, la qual es disputarà el pròxim 22 de juny amb sortida al BiciLab i arribada al Coll de la Botella. Una participació que s’ha valorat molt positivament des de l’organització en ser el primer any, tot i que s’ha remarcat que l’objectiu és créixer de cara a les següents edicions. “Volem millorar la puntuació per l’any que ve, perquè ens donarà molta més visibilitat. Ja tenim equips que ens han dit que enguany no poden venir perquè els ha agafat massa desprevinguts, però que volen estar el 2026”, ha confirmat el CEO de VSL Sports, l’empresa organitzadora, Gerard Riart. La prova, que passarà per les set parròquies, comptarà amb uns 140 quilòmetres de recorregut, sis ports i 4.300 metres de desnivell positiu.

Amb un pressupost de 400.000 euros (40% de les entitats públiques i 60% dels privats), un dels esdeveniments UCI d’aquest estiu pretén ser “tot un èxit”, segons ha mencionat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. “Serà un trampolí per mostrar les nostres carreteres i els ports que tenim a Andorra”, ha recalcat. En aquest sentit, Riart ha expressat que la prova serà “feta des de casa” i amb la voluntat que sigui “un projecte de país”. Amb contracte entre Andorra Turisme, el Govern i els patrocinadors per tres anys, no només es vol consolidar nacionalment i internacionalment, sinó que també hi ha la voluntat que el recorregut, així com les sortides i les arribades canviïn d’edició en edició. “Hem de poder ensenyar tot el país amb els anys i convertir-nos en una de les proves icones del calendari mundial del ciclisme de ruta”, ha assenyalat Riart, afirmant que ja s’està treballant en la següent edició.

Com ja es va anunciar en la presentació de l’octubre de l’any passat, l’organització està a càrrec del mateix Riart i Carlos Verona, així com de l’empresa d’esdeveniments ciclistes VSL i Occitanie Route. Programada a 13 dies del Tour de França, Riart ha destacat que “és un moment clau de la temporada perquè els millors equips professionals vinguin i sigui el seu últim test d’alta muntanya” abans de la prova gàl·lica. “L’objectiu és que ens tornem la capital del ciclisme mundial abans del Tour”, ha revelat Verona. Així mateix, la satisfacció no ha parat de ser mencionada durant la trobada, en la qual el ciclista ha incidit en el fet que no és fàcil crear una prova en aquestes dates, ja que també n’hi ha a Suïssa i Copenhaguen.

Pel que fa al recorregut, s’iniciarà al BiciLab on, abans del tret de sortida, hi haurà la presentació dels equips i el control de signatures. A partir de les 11.30 hores, els corredors començaran el recorregut fins al port d’Envalira i el coll d’Ordino, passant per Canillo. A partir d’aquí, es farà un descens fins a la Comella –segons ha mencionat el ciclista professional de l’equip Lidl-Trek i organitzador de l’esdeveniment, “serà l’inici de la part més dura”– i es passarà per Engolasters i Beixalís. El tram final serà des del camí de les Pardines fins al coll de la Botella (16.00 hores, aproximadament). “Hem escollit l’inici a la capital, perquè pensem que serà el pol d’atracció més gran per als turistes i visitants, i l’arribada a la Massana perquè és una parròquia on es respira ciclisme i on fa 10 anys que resideixo”, ha concretat Verona.

Entrant al detall dels participants, hi haurà 21 equips, quatre d’ells pertanyents al World Tour (Arkéa B&B Hotels, EF Education-EasyPost, Lidl-Trek i Movistar Team). A més, n’hi haurà 10 del Pro Team, i entre els més destacats estan Total Energies, l’equip Kern Pharma o Q36.5 Pro Cycling Team, sis de la categoria continental, i la selecció andorrana de ciclisme, la qual constarà de set corredors tricolor. “Patiran una mica, però és l’oportunitat perquè puguin competir contra ciclistes professionals”, ha remarcat Riart, destacant que és una forma “d’incentivar que l’equip nacional estigui en les proves ciclistes”. Espanya, França, Estats Units, Portugal o Colòmbia han estat alguns dels països dels equips confirmats. Demanats per la confirmació d’algun nom, els dos organitzadors han mencionat que encara no han rebut cap llista dels equips, perquè tot pot canviar a darrera hora. “Jo no anava a disputar el Giro i marxo aquest dimarts”, s’ha posat d’exemple el mateix Verona, confirmant alhora la seva presència en la sortida de la cursa andorrana.

Pel que fa als espectadors, s’espera entre 3.000 i 5.000 apassionats de la bicicleta, els quals podran gaudir de diferents lots que aniran des del ‘welcome pack’, amb marxandatge, entrada al BiciLab i trasllats gratuïts fins al coll de la Botella; el bàsic amb l’allotjament, i un ‘Goldpass’ que permetrà accessos VIP a la presentació de la cursa, parades en punts claus o trasllat amb vehicles exclusius, entre altres. Altrament, s’han preparat diferents premis per atorgar.

Finalment, s’ha treballat en la cobertura televisiva, la qual es cobrirà a França per France TV, France 3 i Televisions Occitanie, mentre que a Espanya es farà a través de Teledeporte i RTVE. Pel que fa a l’àmbit nacional, RTVA tindrà els drets de la prova i encara es treballa perquè Eurosport pugui ser el gran exportador de les imatges a Colòmbia i a Llatinoamèrica. També es farà cobertura des de la plataforma Max, HBO Max i Discovery +, així com per TNT Sports per al Regne Unit i Irlanda, informa l’ANA.

Un moment de la presentació de l’Andorra MoraBanc Clàssica. | SFGA/JAViladot