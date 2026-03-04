Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Sir’Jabari Rice, presentat aquest matí com a jugador del MoraBanc Andorra. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Bàsquet - Mercat de fixatges

Sir’Jabari Rice s’exposa com un guanyador i des del MoraBanc Andorra es confia en un rendiment immediat

Arriba per substituir a Castañeda, a qui encara li resten tres setmanes i, una vegada es recuperi, Solana diu que algun jugador haurà de sortir

El MoraBanc Andorra ha presentat oficialment el nou reforç exterior de l’equip, Sir’Jabari Rice, qui s’ha definit com un guanyador. Provinent de l’ERA Nymburk txec, l’escorta, de 27 anys i 191 centímetres, sap que la confiança dipositada en ell és alta i que s’espera un rendiment immediat. “És un generador de joc i un anotador, aquestes són les seves principals virtuts”, ha assenyalat el GM del club tricolor, Francesc Solana, desitjant que el nord-americà traslladi el rendiment mostrat fins ara a l’ACB.

En aquest sentit, cal esmentar que Rice és, fins a la data, el setè màxim anotador de la BCL, amb una mitjana de 18,6 punts per partit, mentre que a la lliga txeca ha superat els 20 de mitjana. Ara, està llest per fer un dels salts més importants de la seva carrera, ja que l’espanyola “és una de les millors lligues d’Europa”, ha indicat. Demanat pel que espera d’ell el tècnic, Žan Tabak, el de Houston ha mencionat que un pas endavant en defensa. “Entén que soc un anotador, però em va dir que la clau per allargar la meva carrera i ser un gran jugador és afegir encara més aquesta mentalitat defensiva”, ha dit.

 Rice és, fins a la data, el setè màxim anotador de la BCL, amb una mitjana de 18,6 punts per partit. | Marvin Arquíñigo

Més enllà de com de bé li han parlat de l’equip i el país, el nouvingut ha mencionat que un pes important per acabar de decidir-se va ser Morris Udeze, amb qui va coincidir a l’institut: “És a qui primer vaig trucar en saber de l’interès del MoraBanc”.

De moment, arriba per substituir la baixa de Xavier Castañeda, a qui encara li resten tres setmanes. Una vegada el bosnià es recuperi, Solana ha reconegut que algun jugador haurà de sortir. Val a dir que Rice també pot jugar de base, fins i tot ha reconegut que s’hi adapta bé en aquesta posició, i podria ser el relleu a un Shannon Evans que és dubte pel duel d’aquest dissabte contra el Saragossa de Joan Plaza.

Oberts a un curs més

Sir’Jabari Rice ha aterrat al Principat fins a final de curs, però des del MoraBanc Andorra no es tanca la porta que s’hi pugui quedar més si acaben sortint els resultats i el nivell individual és l’esperat. “Tant de bo que jugui molt bé i que puguem tenir opcions que estigui amb nosaltres la temporada vinent. És un jugador que crec que tindrà un gran impacte a la lliga, ha demostrat el seu talent aquest any, el seu primer a Europa, i en la seva carrera universitària i a l’NBA G League”, ha completat el GM del club.

Sir’Jabari Rice, atenent als mitjans de comunicació durant la seva presentació. | Marvin Arquíñigo

El MoraBanc Andorra fitxa Sir’Jabari Rice fins a final de temporada, reforçant així la línia exterior del conjunt tricolor

Llegir
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

