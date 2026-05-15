Silvio Moreira vol fer un pas endavant a l’Europeu de Karate que la ciutat de Frankfurt acull la setmana vinent

Silvio Moreira representarà Andorra al Campionat d’Europa de karate, el qual es disputarà entre el 20 i el 24 de maig a Frankfurt. És a dir, la setmana vinent. El tricolor competirà en la modalitat de kata el mateix dimecres dia a partir de les 11.00 hores amb l’objectiu de continuar sumant experiència al màxim nivell continental.
Moreira arriba a la cita europea després d’aconseguir la medalla d’or als Jocs dels Petits Estats, un resultat que li ha servit com a impuls anímic abans de l’Europeu. “La veritat és que tinc moltes ganes d’anar a aquest Europeu i millorar la fita de l’any passat. Aquests Jocs m’han servit per impulsar-me i motivar-me a creure-m’ho més i anar per totes”, ha assegurat el representant andorrà.
També ha explicat que aquesta temporada s’ha hagut d’adaptar a un canvi de reglament en la disciplina. “Aquest any hi ha hagut un canvi de reglament i ens hi hem hagut d’adaptar. Ara es busca fer menys soroll i ser més polits tècnicament i en les transicions”, ha detallat Moreira. En aquest sentit, considera que una de les seves principals virtuts és la part tècnica: “Potser el que millor se’m dona és la part tècnica i la col·locació de les posicions més que la part física o la rapidesa”.
Una preparació en solitari
Moreira ha remarcat també la dificultat de preparar una competició d’aquest nivell entrenant sovint en solitari. “És qüestió de gravar vídeos, mirar què puc millorar i continuar tenint constància i confiança”, ha explicat sobre la seva metodologia de treball. Així, ha destacat igualment la importància del control emocional en una disciplina tan exigent com el kata: “Els nervis sempre hi són i et poden jugar una mala passada”.