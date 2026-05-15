  Silvio Moreira, representant andorrà al Campionat d'Europa de la setmana vinent.
El Periòdic d'Andorra
Karate - Cita continental

Silvio Moreira vol fer un pas endavant a l’Europeu de Karate que la ciutat de Frankfurt acull la setmana vinent

Competirà dimecres a partir de les 11.00 hores en la modalitat de kata, amb l'objectiu de continuar sumant experiència al màxim nivell continental

Silvio Moreira representarà Andorra al Campionat d’Europa de karate, el qual es disputarà entre el 20 i el 24 de maig a Frankfurt. És a dir, la setmana vinent. El tricolor competirà en la modalitat de kata el mateix dimecres dia a partir de les 11.00 hores amb l’objectiu de continuar sumant experiència al màxim nivell continental.

Moreira arriba a la cita europea després d’aconseguir la medalla d’or als Jocs dels Petits Estats, un resultat que li ha servit com a impuls anímic abans de l’Europeu. “La veritat és que tinc moltes ganes d’anar a aquest Europeu i millorar la fita de l’any passat. Aquests Jocs m’han servit per impulsar-me i motivar-me a creure-m’ho més i anar per totes”, ha assegurat el representant andorrà.

També ha explicat que aquesta temporada s’ha hagut d’adaptar a un canvi de reglament en la disciplina. “Aquest any hi ha hagut un canvi de reglament i ens hi hem hagut d’adaptar. Ara es busca fer menys soroll i ser més polits tècnicament i en les transicions”, ha detallat Moreira. En aquest sentit, considera que una de les seves principals virtuts és la part tècnica: “Potser el que millor se’m dona és la part tècnica i la col·locació de les posicions més que la part física o la rapidesa”.

Una preparació en solitari

Moreira ha remarcat també la dificultat de preparar una competició d’aquest nivell entrenant sovint en solitari. “És qüestió de gravar vídeos, mirar què puc millorar i continuar tenint constància i confiança”, ha explicat sobre la seva metodologia de treball. Així, ha destacat igualment la importància del control emocional en una disciplina tan exigent com el kata: “Els nervis sempre hi són i et poden jugar una mala passada”.

