  • Silvio Moreira competint a Kuala Lumpur. | FAndKarate
Silvio Moreira passa dues rondes a la Serie A de Kuala Lumpur i es queda a les portes d’accedir al quadre final

En el tercer combat, el karateka tricolor ha obtingut una puntuació de 39,2 mentre que el seu rival, el japonès Sena Monoi, n'ha sumat 41,2

Silvio Moreira ha competit aquest cap de setmana a un gran nivell a la Serie A de Kuala Lumpur (Malàisia). El karateka andorrà ha pogut superar dues rondes en la modalitat de ‘kata’ després de guanyar en el primer combat a l’italià Giuseppee Rosiello i al bosnià Almin Salkic en el segon.

Ja a la tercera ronda, just abans d’accedir al quadre final per lluitar per les medalles, el tricolor s’ha hagut d’enfrontar al japonès Sena Monoi. Un combat ajustat en el qual l’asiàtic s’ha acabat imposant per només dos punts de diferència. Moreira ha obtingut una puntuació de 39,2, mentre que Monoi ha sumat 41,2 punts.

“Tot i caure a les portes del quadre final, estic content amb l’actuació, continuem treballant per millorar i crec que estem en el camí”, ha assegurat Moreira després de la competició.

