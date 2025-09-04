Silvio Moreira obre la temporada amb l’objectiu de mantenir la bona dinàmica després de l’or als JPE

El karateka andorrà Silvio Moreira donarà el tret de sortida a la temporada 2025-2026 aquest dissabte, amb la seva participació a la Series A de Salzburg (Àustria), la tercera cita del circuit internacional d’aquest any.
Moreira, actual número 131 del rànquing mundial de Kata, competirà en aquesta modalitat a partir de les 9 del matí, segons l’horari oficial de la competició.
“És la primera prova de la temporada i tenim moltes ganes de començar bé”, ha declarat l’esportista a la federació. “Anem a competir i a donar-ho tot a Salzburg”, ha afegit el tricolor, que afronta la cita amb confiança després d’haver-se penjat l’or als Jocs dels Petits Estats en la mateixa disciplina.