  El tricolor Silvio Moreira.
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Karate

Silvio Moreira obre la temporada amb l’objectiu de mantenir la bona dinàmica després de l’or als JPE

El karateka andorrà, número 131 del rànquing mundial de Kata, debuta aquest dissabte

El karateka andorrà Silvio Moreira donarà el tret de sortida a la temporada 2025-2026 aquest dissabte, amb la seva participació a la Series A de Salzburg (Àustria), la tercera cita del circuit internacional d’aquest any.

Moreira, actual número 131 del rànquing mundial de Kata, competirà en aquesta modalitat a partir de les 9 del matí, segons l’horari oficial de la competició.

“És la primera prova de la temporada i tenim moltes ganes de començar bé”, ha declarat l’esportista a la federació. “Anem a competir i a donar-ho tot a Salzburg”, ha afegit el tricolor, que afronta la cita amb confiança després d’haver-se penjat l’or als Jocs dels Petits Estats en la mateixa disciplina.

