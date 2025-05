Jocs dels Petits Estats - Karate

Silvio Moreira venç la medalla d’or en kata davant Luxemburg amb una ajustada, però espectacular victòria

Després d'una fase d'eliminació perfecta (3-0), el karateka andorrà es proclama campió en la final de kata superant per dues dècimes a Chaffort

Silvio Moreira ha començat i acabat el dia amb molt bon peu, o més aviat amb bona ‘kata’. De fet, aquesta categoria ja llueix daurada i tricolor perquè el mateix ha aconseguit imposar-se de manera supèrbia, però ajustada al luxemburguès Lucas Chaffort en la final per 38 a 37.8; és a dir, per un triomf decidit per dues dècimes. Ho ha fet al centre LAUesport de Sant Julià de Lòria i amb un públic entregat després de culminar al torn matinal una fase classificatòria brillant, ja que no ha perdut cap de les tres kates que ha exhibit davant el jurat (3-0 davant Mònaco, Xipre i Luxemburg).

En acabar de competir, i un cop passat el test ‘antidoping’ posterior, Moreira ha descrit el sacrifici i esforç dut a terme tot l’any amb la federació i que l’ha portat a la glòria en aquesta edició local dels Jocs dels Petits Estats d’Europa 2025: “Estic molt i molt satisfet per veure com s’ha resolt tot el meu treball avui aquí, que no ha pogut ser millor que amb una medalla d’or. El fet de veure a la meva família i a tot el públic cridant el meu nom m’ha donat un plus d’energia i ànims per donar el millor de mí. Estic realment feliç”, ha comentat als mitjans en culminar el competidor una jornada ben fructífera pel país (atorgant el sisè or per Andorra).

El judoka nacional, Silvio Moreira, durant la competició d’aquest dimecres. | El Periòdic / M.A.

Un camí a la glòria sense errors

El competidor del Principat s’ha imposat en el primer classificatori d’aquest dimecres al matí superant al monegasc Mathieu Magara en la categoria masculina de kata per 37.4 a 34.4. La segona ronda d’eliminació ha enfrontat al karateka andorrà davant el xipriota Alexandros Charalambides en la mateixa categoria, qui venia d’una derrota en el seu primer duel. Moreira ha acabat vencent-lo per un ajustat 38 a 37.5, donant-li d’aquesta forma una segona kata que s’ha decidit, a criteri de l’àrbitre, per un detall que ha executat millor l’esportista nacional. El seu últim rival als classificatoris matinals ha sigut el luxemburguès Lucas Chaffort.

Partit de desempat entre Moreira i Chaffort a la fase eliminatòria d’aquest grup A en categoria kata, tot i obtenir ambdós competidors el pas a ronda final. Moreira ha efectuat primer el kata amb crits i moviments sòlids, mentre que el seu rival també s’ha mostrat segur en aquesta faceta. La victòria ha recaigut del costat de l’andorrà per un extremadament igualat 37.8 a 37.7.

A un pas per arribar a la final, Moreira s’ha enfrontat a l’islandès Joekull Henrysson, qui ha iniciat primer la kata. La victòria se l’ha endut novament Moreira per dues dècimes (37.7 a 37.5), un resultat molt ajustat, però que l’ha deixat amb l’opció de guanyar l’or a les 13.30 hores en la final a LAUesport. La segona semifinal s’ha saldat a favor de Luxemburg per 38.8 a 37.5 i confeccionant la gran final entre Moreira (AND) i Chaffort (LUX).

En acabar aquesta fase classificatòria de kata, el karateka nacional ha adreçat unes paraules sobre el que significa aquest pas a la final i tot el treball assolit: “No ha estat fàcil, ja que he patit diferents lesions al marge d’una infecció amb la qual no sabia si podria continuar competint, però la realitat és que venim de tres anys de preparació de molt bona feina que han donat els seus fruits”. L’alegria s’ha vist més que plasmada a la cara d’un Moreira que ha insinuat que “no hi ha res com competir a casa i davant de la teva gent”, recordant el suport incondicional que li donen els seus pares d’ençà que tenia tres anys.

Moreira, campió invicte

La final de kata d’aquest dimecres s’ha disputat a les 13.30 amb victòria de Moreira davant el luxemburguès Chaffort, la qual s’ha resolt per tan sols dues dècimes (38 a 37.8), donant així la primera medalla d’or a la delegació andorrana de karate. Un petit gran triomf per a una nació amfitriona que ja acumula un total d’11 medalles, amb el sisè or a nom de Moreira, el qual no ha perdut cap kata en tot el dia.