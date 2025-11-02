Silvio Moreira i Maria Ubiergo impulsen Andorra amb tres noves medalles al Campionat Europeu dels Petits Estats

La delegació de la Federació Andorrana de Karate continua deixant empremta al Campionat Europeu dels Petits Estats, després d’una segona jornada brillant en què Silvio Moreira i Maria Ubiergo han afegit tres metalls més al palmarès tricolor. Amb aquestes, Andorra ja acumula un total de vuit medalles al torneig.
“Estem molt satisfets amb els resultats, que demostren el creixement del karate andorrà i el gran treball dels nostres esportistes”, ha destacat la Federació Andorrana de Karate. Silvio Moreira ha sumat el segon or de la delegació amb una actuació impecable en kata, mentre que Maria Ubiergo ha pujat dues vegades al podi amb una plata en categoria absoluta i bronze en júnior.
Les medalles d’aquest dissabte se sumen a les cinc aconseguides el divendres. Aina Padilla va obrir el medaller amb un or en kumite -47 kg, mentre que Paulo Domingues (kata i kumite), Unai Santos i Inés Chevalier van obtenir quatre bronzes més. També van fregar el podi Berta Moreno, Andrea Subirats i Marc Subirats, que van perdre en la lluita pel bronze.
Amb aquests resultats, la selecció andorrana es consolida entre les delegacions més destacades de la competició i afronta les pròximes jornades amb optimisme i ambició per seguir ampliant el recompte de medalles.